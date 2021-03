Siete curiosidades sobre The Disaster Artist, la bizarra película de James Franco que llegó a Netflix

The disaster artist (2018) cuenta la historia de Tommy Wiseau, un magnate que quería, a toda costa, ser una estrella de Hollywood. Ahora, la película llegó a Netflix y se convirtió, en pocos días, en una de las producciones más vistas de la plataforma. El film, protagonizado y dirigido por James Franco, cuenta la historia de Wiseau y su obsesión por convertirse en una figura, pese a no tener ninguna experiencia previa en el séptimo arte. Como una obra dentro de otra, la película de Franco termina por contar la historia de The Room (que puede verse completa en YouTube) cuyo making of está lleno de curiosidades y detalles desconocidos.

The Room iba a ser una película de ciencia ficción

Con constantes idas y vueltas derivadas de la inexperiencia de Wiseau, una vez comenzada la grabación de la película, su director intentó poner elementos de ciencia ficción y sobrenaturales en la historia. Por ejemplo, Wiseau planeaba que su personaje se revelara como un vampiro que manejaba un auto volador.

El extraordinario presupuesto de The Room

La producción de The Room costó 6 millones de dólares que salieron íntegramente de los bolsillos de Wiseau. En lugar de buscar inversores, el director de la bizarra película de 2003 gastó también de su propio dinero para publicitar el film y pagó un anuncio gráfico que instaló en la calle, en Los Ángeles, por el que desembolsó 5 mil dólares al mes durante cinco años.

The disaster artist convirtió a The Room en un “éxito irónico”

The Room se estrenó en 2003, pero, gracias a la película de James Franco que cuenta la historia de su realización, hasta el día de hoy se sigue hablando de la película de Wiseau. Incluso entre realizadores y figuras clave de Hollywood que rechazaron a Tommy, The Room se convirtió en una película relevante. En cierta forma, logró convertirse en un “éxito irónico”.

James Franco, junto a Tommy Wiseau, el autor y protagonista de la “mejor peor película de la historia”, cuyo caótico proceso de producción inspiró The Disaster Artist EFE /NYT

Un excesivo equipo de producción para una película independiente

El equipo de producción de The Room estuvo integrado por 400 personas, una cantidad exagerada para llevar adelante un proyecto independiente, y que fue una de las principales razones por las que el presupuesto de la película fue despampanante.

El fanatismo de Wiseau por James Dean lo llevó a citarlo

La popular escena de The disaster artist en la que Wiseau repite “You are killing me” es, en realidad, un intento por homenajear a James Dean en Rebelde sin causa. Dean, como puede verse en The disaster artist, es la gran inspiración cinematográfica de Wiseau.

Los problemas en el audio de The Room

El enorme staff que trabajó en The Room no pudo evitar algunos errores. Buena parte de los diálogos de la película, por ejemplo, se resolvieron con ADR (Grabación de diálogo adicional), un proceso a través del cual los actores vuelven a grabar su diálogo sobre una escena en la etapa posproducción. Esto, por supuesto, generó algunos desfasajes difíciles de disimular y que, en el caso de The Room, llegan a ser realmente incómodos.

The Room estuvo a punto de ser una obra de teatro y una novela

Cuando Wiseau comenzó a escribir la delirante historia de The Room, el autor la planteó, primero, como una obra de teatro. En plena escritura cambió su formato a una novela y, tras intentar publicarla sin éxito, aceptó que la forma más efectiva de darle visibilidad a su historia era llevarla a la pantalla grande.

