El hallazgo sucedió en Italia. El dibujo formaba parte de una colección privada. Se cree que es de Leonardo da Vinci debido a múltiples similitudes con la Mona Lisa Crédito: Instagram

19 de noviembre de 2020

Un grupo de investigadores italianos encontró en una colección privada un dibujo de tiza con la imagen de Cristo que muestra un sorprendente parecido con la Mona Lisa. Se cree que se trata de una obra previa y desconocida de Leonardo da Vinci.

"Es una obra hermosa y refinada. Estoy convencida de que es un boceto de Leonardo", le dijo al Daily Telegraph la historiadora de arte Annalisa Di María. De acuerdo con las pruebas de laboratorio, el papel utilizado data de principios del siglo XVI.

Nacido en 1452 en la ciudad italiana de Vinci, Leonardo pintó La última cena entre 1495 y 1498 y la Mona Lisa entre 1502 y 1516. Esta última obra ahora se encuentra en el Louvre de París. Se sabe que en 1516, el artista se trasladó a Francia para trabajar para el rey Francisco y murió allí en 1519.

"Hay muchos elementos similares a la Gioconda: la postura de Cristo es típica de Leonardo, quien rara vez dibujaba figuras de frente, sino desde un ángulo, de modo que miraban al espectador desde una perspectiva de tres cuartos", dijo Di Maria. "Tiene ese dinamismo y sentido de movimiento que es típico de Leonardo", agregó.

Las características del boceto de tiza son parecidas a otras obras de Leonardo, como la barba, los ojos, el uso de tiza roja y el perfil de lado. El dibujo se encuentra actualmente en posesión de dos coleccionistas de la ciudad de Lecco, en el norte de Italia, quienes lo adquirieron de una colección privada, dijo la historiadora.

En un comunicado, el Comité Internacional Leonardo da Vinci dijo que el estudio de investigación se presentará a en Florencia tan pronto como termine la pandemia. Sin embargo, el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oxford, Martin Kemp, uno de los principales expertos del mundo en la vida y obra de Leonardo da Vinci, fue más cauteloso que a la hora de atribuir el boceto al artista.

"No lo descartaría de plano, pero simplemente no puedo decirlo sin ver el dibujo y la evidencia científica", dijo a The Telegraph. "Necesitaría ver si está dibujado para zurdos. Leonardo dibujó todo con su mano izquierda ".