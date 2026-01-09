Cuál es la planta que hay que colocar en la entrada de la casa para atraer la prosperidad, según el Feng Shui

Llegó el 2026 y, según el Feng Shui, milenaria filosofía china, hay una planta específica que se debe colocar en la puerta de la casa para activar la prosperidad y la protección del hogar. Se trata de la zamioculca, cuya presencia en la entrada principal no es un mero detalle decorativo, sino que cumple una función energética indispensable.

La puerta de entrada, para el Feng Shui, representa la “boca del Chi”, el punto por donde ingresa la energía vital que influye en todos los aspectos de la vida cotidiana. En este sentido, la elección de la zamioculca es estratégica, ya que potencia la armonía y evita bloqueos energéticos, gracias a su poder simbólico y su capacidad de atraer prosperidad sostenida.

La zamioculca es una planta fácil de conseguir en viveros (Foto: X)

La zamioculca, también conocida como la “planta ZZ”, es altamente valorada por su fuerte asociación con la abundancia material y la estabilidad económica. Sus hojas verdes, brillantes y carnosas simbolizan el crecimiento constante, la acumulación de recursos y una energía vital en expansión. A diferencia de otras plantas más frágiles, la zamioculca transmite resistencia y permanencia, conceptos esenciales para atraer una prosperidad duradera.

Por qué hay que ubicarla en la puerta sí o sí

Ubicarla en la puerta de entrada tiene un significado particular: actúa como un filtro energético que recibe la energía externa y la transforma antes de que ingrese al hogar. De acuerdo con esta filosofía, la zamioculca ayuda a que el Chi que entra sea positivo, estable y beneficioso, previniendo pérdidas económicas, gastos inesperados o bloqueos financieros. Además, su forma vertical favorece el movimiento ascendente de la energía, asociado directamente al progreso y a la aparición de nuevas oportunidades.

Otro punto a favor es que esta planta se mantiene saludable con poco esfuerzo. Esto refleja una energía armónica, sin desgaste ni desequilibrios. Por ende, colocar una zamioculca en la entrada simboliza una prosperidad que fluye sin obstáculos y se sostiene eficientemente en el tiempo, consolidando la abundancia en la vivienda.

Más allá de la prosperidad, la zamioculca cumple una función protectora muy valorada en el Feng Shui. La entrada de la casa es también el punto vulnerable por donde pueden ingresar energías densas, como envidias o cargas negativas externas. En este sentido, la zamioculca funciona como una barrera natural, absorbiendo y neutralizando estas vibraciones antes de que afecten el interior del hogar y su equilibrio.

Las plantas son claves para la purificación de las energías del hogar, según el Feng Shui (Foto: Freepik) rawpixel.com / Chanikarn Thongsu

Para que la energía de la zamioculca opere correctamente, su ubicación exacta es crucial. Lo ideal es colocarla a uno de los lados de la puerta de entrada, sin bloquear el paso ni obstaculizar la apertura. Se sugiere situarla del lado izquierdo, visto desde adentro del hogar, ya que en Feng Shui ese sector está vinculado con la riqueza y las oportunidades económicas.

La maceta también juega un papel importante en la potenciación de sus efectos. Se recomiendan recipientes en tonos neutros, como blancos, beiges, dorados o marrones, que refuerzan la energía de la tierra y la estabilidad. Es fundamental evitar macetas rotas, descascaradas o muy pequeñas, dado que representan limitación o un descuido energético que puede contrarrestar el flujo de Chi positivo.

Finalmente, respecto a la iluminación, aunque la zamioculca tolera espacios con poca luz, el Feng Shui aconseja que reciba iluminación indirecta, sea natural o artificial, para activar plenamente su energía. No debe colocarse en zonas oscuras o que transmitan una sensación de abandono. Así, la zamioculca actúa como un imán de prosperidad, un escudo protector y un equilibrador esencial del flujo energético que ingresa al hogar, según la milenaria filosofía china.