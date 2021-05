Encuentro aterrador: hacía senderismo cuando un puma empezó a perseguirlo

Literalmente, aterrador. Un hombre de Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos, realizaba una caminata por un sendero en medio de un bosque cuando salió a su encuentro un puma que comenzó a perseguirlo. A pesar de su lógico temor, el hombre pudo grabar la estremecedora escena en un video. Allí se ve cómo el animal corre tras él mientras, como puede, retrocede y le habla para tratar de calmarlo.

“Me estoy yendo. Me voy. Te prometo que no te voy a molestar”, es lo que le repite el hombre a la fiera una y otra vez mientras se ve que el puma avanza hacia él, a veces cautelosamente y otras mucho más veloz. Pero, afortunadamente, el senderista perseguido, de nombre Jared Smith, pudo quedar a salvo del felino y contar su historia.

Esto ocurrió el jueves pasado en un paraje natural llamado Big Cottonwood Canyon, ubicado a pocos kilómetros de Salt Lake City. Smith caminaba por un sendero del lugar, en medio de una densa vegetación, cuando de pronto en el camino se le apareció el puma. El animal lo siguió a una distancia de entre 6 y 10 metros.

“Estaba corriendo por el sendero y estaba a un kilómetro y medio de regresar a donde estaba mi auto cuando escuché algo a un lado del camino. Miré y había un puma, probablemente a unos 6 o 7 metros de distancia. Definitivamente, me asusté”, contó Smith a la señal estadounidense Fox13.

Recordó los consejos para superar un encuentro con un puma

El senderista recordó entonces el consejo de los especialistas en vida silvestre, y actuó tratando de mantener la calma. Mientras retrocedía, movió sus brazos y su cuerpo para parecer más grande.

“Básicamente, siguió todas las recomendaciones que les damos a los senderistas: tratar de hacerse más grandes, usar una voz firme y mantener el contacto visual, mientras se procura alejarse lentamente de la fiera”, dijo a la misma cadena Faith Heaton Jolley, de la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah.

“Eso es exactamente lo que le decimos a la gente que haga, porque si se dan vuelta y corren, a veces puede desencadenar ese instinto de predador y de persecución que tienen los pumas”, añadió el especialista en vida salvaje.

Pero, pese a que Smith hizo todo bien, el animal continuó persiguiéndolo un trecho largo y, para el hombre, fue muy preocupante. “Cada tanto el puma saltaba y mostraba sus dientes. Si mirás el video completo, podés ver que mi voz se quiebra en esos momentos porque me asustó”, apuntó el senderista.

La desesperación de Smith se percibe en los cambios de tono de voz de su video cada vez que el puma se mueve más rápido hacia él. “Ya me voy. No voy a molestarte”, repite varias veces Smith, con diferentes entoncaciones según la actitud del felino se vuelve más o menos amenazante.

Como escribió luego en su cuenta de Facebook, Smith sospechaba que el animal tenía esa actitud hostil porque posiblemente estaba cuidando a sus crías. “Sé que los ataques de pumas son muy poco comunes, pero creo que en esta situación probablemente estaba protegiendo a sus cachorros, así que sé que harán cualquier cosa para mantenerlos a salvo”, escribió el hombre.

Jared Smith, el hombre que se encontró con un puma el jueves pasado, es amante del senderismo y los deportes al aire libre Facebook / Jared Brett Smith

Finalmente, el puma se fue

Smith narró también que, después de unos minutos, el animal abandonó el sendero y se perdió de vista, y él pudo regresar a su auto, todavía estremecido por la experiencia. “Habían pasado unos cinco minutos del encuentro cuando ella (el hombre está convencido que era una hembra) simplemente se desvió hacia un lado del camino y yo continué retrocediendo durante uno o dos minutos, sin dejar de hablar porque no podía ver a dónde se había ido”, señaló.

“Después de hacer eso, una vez que sentí que ella ya no estaba cerca de mí, comencé a correr por el sendero tratando de distanciarme tanto como podía del lugar de su aparición”, añadió

A pesar de haber confesado que el encuentro con el puma fue “de lo más terrífico que viví en mi vida”, Smith, que tiene esposa y un hijo pequeño, aseguró que el mal momento vivido no le impedirá regresar al lugar a despuntar su vicio por sus caminatas al aire libre.

“Definitivamente me tomaré unos días para procesar esto antes de regresar, pero amo demasiado esos paseos”, dijo. “Me doy cuenta de que esto que me pasó es realmente poco común. No es algo que probablemente suceda repetidamente. Estaré de regreso en los senderos en poco tiempo”, aseguró.

