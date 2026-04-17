Le hicieron un edificio al lado de su casa y lo resolvió con una medianera de 4 metros para taparles los balcones
Un vecino se anticipó a los posibles “mirones” y se mandó a construir una pared infinita
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¿Quién no tuvo un vecino que estuviera todo el día chusmeando por arriba de la medianera? La situación es común en todos los barrios del mundo y es peor aún cuando, en una cuadra, se decide construir un edificio de varios pisos al lado de una casa. Sin embargo, en Minas Gerais, en Brasil, un hombre encontró una solución poco común (pero muy efectiva) para evitar a los mirones).
La imagen, que se viralizó en minutos, muestra una clásica casa de barrio, baja, con ladrillos y techo de tejas. A su lado, una imponente construcción de un edificio moderno que se abre paso y rompe el cielo como una mole. Sin embargo, el vecino se resistió a ser observado por los futuros propietarios desde sus balcones y levantó su medianera hasta una altura insólita.
La interminable pared de cuatro metros de altura, que se volvió furor en las redes sociales, dividió las opiniones aunque todos concluyeron que el dueño de la casa era un innovador. “Genio”, “capo”, “visionario” y “denle el premio Nobel de Arquitectura” fueron solo algunas de las frases con las que los usuarios celebraron la capacidad de resolución de este hombre.
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