Quiénes no deberían tomar té verde bajo ningún punto de vista

El té verde, una infusión originaria de China y consumida desde hace miles de años, es valorado por sus compuestos bioactivos y efectos en el organismo. Sin embargo, expertos señalan que su consumo puede implicar riesgos para ciertos grupos, especialmente cuando se ingiere en exceso o sin supervisión médica.

El té verde contiene antioxidantes que demostraron ser beneficiosos para las neuronas (Unsplash/Tang Don)

Aunque el café es una bebida habitual en el desayuno, el té verde se convirtió en una alternativa frecuente por su sabor. Esta infusión se obtiene de la planta Camellia sinensis, al igual que otros tipos de té como el negro y el oolong, pero se distingue por un procesamiento mínimo que evita la oxidación de las hojas y conserva sus propiedades.

Registros del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera indican que su origen se remonta a la antigua China, donde se utilizaba con fines medicinales hace más de 4000 años. Posteriormente, su consumo se extendió a Japón a través de monjes budistas y llegó a Europa en el siglo XVII mediante comerciantes portugueses y holandeses.

El té verde previene enfermedades como hepatitis, hígado graso y carcinoma hepatocelular (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Existen diversas variedades de té verde, cuyas características dependen de factores como el clima, la región de cultivo y los métodos de producción.

Propiedades y efectos del té verde en el organismo

De acuerdo con la revista médica Tua Saúde, esta bebida contiene cafeína, catequinas y polifenoles, compuestos que pueden contribuir a la pérdida de peso al acelerar el metabolismo y aumentar el gasto energético.

Entre sus efectos también se incluyen mejoras en la digestión, regulación del tránsito intestinal y apoyo en la reducción de la retención de líquidos. Además, los antioxidantes presentes en el té verde ayudan a disminuir el colesterol LDL, conocido como “malo”, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares como trombosis, infartos y accidentes cerebrovasculares.

De acuerdo con la revista médica Tua Saúde, esta bebida contiene cafeína, catequinas y polifenoles, compuestos que pueden contribuir a la pérdida de peso Getty Images

Otros beneficios señalados incluyen la regulación de los niveles de azúcar en sangre gracias a las catequinas y la L-teanina, así como efectos en la presión arterial debido a la relajación de los vasos sanguíneos. También se reportan efectos sobre la piel al disminuir la acción de los radicales libres y propiedades antimicrobianas que favorecen la flora intestinal.

Personas que deben evitar o moderar su consumo

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) de Perú advierte que el consumo excesivo de té verde puede provocar efectos adversos. La especialista Lida Hildebrandt señaló que se documentaron casos de toxicidad e incluso insuficiencia hepática asociados a su ingesta prolongada.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

1. Personas sensibles a la cafeína: debido a su contenido de teína, un consumo elevado puede acelerar el ritmo cardíaco, alterar el sistema nervioso y provocar migrañas.

2. Pacientes bajo tratamiento médico: el té verde puede interactuar con ciertos medicamentos, por lo que se recomienda ingerirlo bajo supervisión médica.

3. Mujeres embarazadas o en período de lactancia: su consumo puede interferir con la absorción de ácido fólico, generar estimulación excesiva y dificultar la asimilación de hierro vegetal.

4. Personas con alergias a sus componentes: deben evitar esta bebida para prevenir reacciones adversas.

Especialistas coinciden en que, aunque el té verde puede aportar beneficios, su consumo debe ser moderado y considerar las condiciones individuales de cada persona.

Por María Camila Salas Valencia