Eric Verdin, experto en longevidad: “El envejecimiento es el mayor factor de riesgo para ciertas enfermedades”

Aunque por décadas la medicina tradicional ha abordado problemas de salud como cáncer, diabetes, alzhéimer y párkinson como problemas independientes, el doctor Eric Verdin propone un enfoque diferente. En su opinión, la ciencia de la longevidad plantea que el envejecimiento biológico es el verdadero motor y el mayor factor de riesgo detrás de casi todas las enfermedades crónicas modernas.

Eric Verdin explicó por qué el envejecimiento es la causa de enfermedades crónicas

Durante su participación en el podcast The Dr. Hyman Show, conducido por el doctor Mark Hyman, Verdin, especialista en inmunometabolismo y presidente del Buck Institute for Research on Aging, criticó el modelo actual de atención médica.

“El envejecimiento es el mayor factor de riesgo para una serie completa de condiciones como infartos, accidentes cerebrovasculares, ateroesclerosis, múltiples formas de cáncer, diabetes tipo 2, Alzheimer y Parkinson”, declaró el especialista.

El problema actual, según Verdin, es que los sistemas de salud únicamente reaccionan y responden ante las emergencias médicas, una vez que las patologías ya se manifestaron. En contraste, su propuesta es generar un cambio de paradigma.

La gerociencia, concepto impulsado por investigadores del Buck Institute, establece que los procesos y fenómenos celulares que impulsan el envejecimiento son la causa primaria, mientras que las enfermedades crónicas son consecuencias secundarias.

Como ejemplo de su teoría, Verdin explicó que el nivel de colesterol de una persona resulta hasta siete veces menos determinante para el riesgo de sufrir problemas cardíacos que su edad biológica.

El rejuvenecimiento biológico como enfoque para prevenir enfermedades

En la entrevista, Verdin compartió que uno de los avances más trascendentes de las últimas dos décadas es la confirmación de que la edad biológica no es fija ni inevitable, sino que se puede modificar. Desde su mirada, aseguró que para eso es posible intervenir directamente en los mecanismos moleculares y mitigar múltiples enfermedades de manera simultánea.

La edad biológica no es fija y el envejecimiento puede retardarse, de acuerdo con Eric Verdin HDWallpaper

Para frenar o ralentizar el proceso de envejecimiento biológico, el especialista explicó cómo la gerociencia propone actuar sobre las moléculas en lugar de enfocarse solo en los síntomas de cada enfermedad. Estos serían los sistemas a intervenir para lograrlo:

Salud mitocondrial y energía celular: son centrales en los procesos de reparación y recuperación celular. Para combatir la pérdida de función energética, Verdin destaca compuestos como la urolitina A, que ayuda a desencadenar procesos de renovación.

son centrales en los procesos de reparación y recuperación celular. Para combatir la pérdida de función energética, Verdin destaca compuestos como la urolitina A, que ayuda a desencadenar procesos de renovación. Control de la inflamación crónica : con los años, el sistema inmunitario sufre una desregulación y se vuelve sobreactivo, pero menos efectivo, lo que provoca un estado de inflamación crónica. La propuesta es reprogramar ese mecanismo para proteger los tejidos de daños continuos.

: con los años, el sistema inmunitario sufre una desregulación y se vuelve sobreactivo, pero menos efectivo, lo que provoca un estado de inflamación crónica. La propuesta es reprogramar ese mecanismo para proteger los tejidos de daños continuos. Microbioma e inmunidad : el estado del microbioma intestinal modela directamente tanto la inmunidad como los niveles de inflamación en todo el cuerpo, por lo que se convierte en un objetivo clave para proteger la salud a largo plazo .

: el estado del microbioma intestinal modela directamente tanto la inmunidad como los niveles de inflamación en todo el cuerpo, por lo que se convierte en un objetivo clave para proteger la salud a largo plazo Hábitos diarios y hormesis: Verdin enfatiza que, más allá de intervenciones avanzadas, ciertos hábitos generan pequeñas dosis de estrés positivo que estimulan los mecanismos naturales de autorreparación del cuerpo.

La gerociencia puede sumar décadas de calidad de vida a los humanos, según Verdin

Según Verdin, su enfoque podría extender la vida con salud entre 30 y 40 años. Además, transformaría el paradigma médico global al pasar de tratar enfermedades cuando ya se desencadenaron a prevenir las causas celulares que las provocan.

El enfoque del experto busca modificar el tratamiento de las enfermedades de la medicina tradicional y promete mejor la calidad de vida Augusto Famulari

A pesar del optimismo del especialista, la gerociencia se basa en investigaciones en desarrollo. La evidencia clínica aún es limitada y no existe consenso científico sobre su eficacia.