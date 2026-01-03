Atención médica asequible en EE.UU.: las cinco ciudades con los mejores servicios de salud para jubilados

Al momento de jubilarse, muchas personas en Estados Unidos eligen mudarse para vivir en una ciudad que ofrezca más beneficios, y uno de los temas importantes está relacionado estrechamente con la atención médica. De acuerdo a un estudio reciente, existen cinco ciudades que destacan sobre el resto del país norteamericano por contar con los mejores servicios de salud asequibles.

Las cinco ciudades con los mejores servicios de salud para jubilados

En base a datos públicos sobre el costo de vida, la información de atención médica de los sistemas hospitalarios, recursos municipales y estatales y análisis independientes, GoBankingRates seleccionó varias ciudades de tamaño mediano que se destacan como buenas opciones para los jubilados.

Hay cinco ciudades de EE.UU. que cuentan con los mejores servicios de salud asequibles Freepik

El objetivo del estudio era encontrar áreas que ofrezcan tanto una vida asequible como una buena atención médica. Según el análisis, las mejores cinco son:

Pittsburgh, Pensilvania : el índice general del costo de vida de Pensilvania es aproximadamente un 5% inferior al promedio nacional. Esto ofrece a los jubilados cierto alivio en los gastos diarios y la vivienda. Además, la ciudad alberga el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, que incluye múltiples hospitales y centros de especialidades en toda el área metropolitana.

: el índice general del costo de vida de Pensilvania es aproximadamente un 5% inferior al promedio nacional. Esto ofrece a los jubilados cierto alivio en los gastos diarios y la vivienda. Además, la ciudad alberga el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, que incluye múltiples hospitales y centros de especialidades en toda el área metropolitana. Greenville, Carolina del Sur: combina un costo de vida relativamente bajo con una amplia red de hospitales y clínicas. Los índices sitúan a Greenville aproximadamente un 7% por debajo del promedio nacional, gracias a costos de vivienda, servicios públicos y transporte más bajos que en muchas áreas metropolitanas. Prisma Health y Bon Secours St. Francis operan múltiples hospitales, un centro de traumatología de nivel I y programas centrados en geriatría en toda la región.

combina un costo de vida relativamente bajo con una amplia red de hospitales y clínicas. Los índices sitúan a Greenville aproximadamente un 7% por debajo del promedio nacional, gracias a costos de vivienda, servicios públicos y transporte más bajos que en muchas áreas metropolitanas. Prisma Health y Bon Secours St. Francis operan múltiples hospitales, un centro de traumatología de nivel I y programas centrados en geriatría en toda la región. Sioux Falls, Dakota del Sur : con una ausencia de impuesto sobre la renta personal, tiene bajos impuestos sobre la propiedad y las ventas y viviendas y servicios públicos asequibles. Alberga dos grandes sistemas hospitalarios regionales, Sanford Health y Avera, que se mencionan frecuentemente entre las mejores redes hospitalarias del país.

: con una ausencia de impuesto sobre la renta personal, tiene bajos impuestos sobre la propiedad y las ventas y viviendas y servicios públicos asequibles. Alberga dos grandes sistemas hospitalarios regionales, Sanford Health y Avera, que se mencionan frecuentemente entre las mejores redes hospitalarias del país. Boise, Idaho : el costo de vida general de la ciudad es un 8% inferior al promedio estatal y un 2% superior al promedio nacional. Alberga importantes proveedores como el Centro Médico St. Luke’s Boise y el Centro Médico Regional Saint Alphonsus, que ofrecen hospitales de servicio completo, atención especializada y recursos para personas mayores en sus hogares.

: el costo de vida general de la ciudad es un 8% inferior al promedio estatal y un 2% superior al promedio nacional. Alberga importantes proveedores como el Centro Médico St. Luke’s Boise y el Centro Médico Regional Saint Alphonsus, que ofrecen hospitales de servicio completo, atención especializada y recursos para personas mayores en sus hogares. Albuquerque, Nuevo México: el costo de vida en la ciudad es un 5% inferior al promedio nacional, y la vivienda y los servicios públicos son notablemente más económicos que en muchas grandes ciudades. Cuenta con tres sistemas de salud, ocho hospitales y varios centros de atención primaria.

El costo de atención médica y servicios de salud en Estados Unidos

En Estados Unidos, mantenerse con buena salud es cada vez más caro. El índice de precios al consumidor de la atención médica aumentó más de un 11,8% solo en los últimos cinco años, según un estudio oficial.

Las mejores ciudades para los servicios de salud tienen una buena atención médica y costos de vida relativamente bajos Freepik - Freepik

A su vez, en el país norteamericano, aproximadamente 154 millones de personas contratan seguro médico a través de su empleador. Una encuesta realizada por Mercer, una consultora de beneficios, reveló que los empleadores se enfrentan al mayor aumento de precios en 15 años para brindar seguros de salud.

Este informe determinó en septiembre que el costo total de los beneficios de salud por empleado aumentaría un 6,5% en promedio en 2026, el mayor incremento desde 2010. En este contexto, cada vez es más necesario conocer cuáles son las zonas en las que se gasta más o menos dinero en salud.

Las ciudades de EE.UU. en donde las personas gastan más dinero en atención médica y salud

Un informe publicado en diciembre por WalletHub comparó los precios de cinco componentes clave de la atención médica en 100 de las ciudades más grandes de Estados Unidos con el ingreso familiar promedio.

El costo de los servicios de salud y la atención médica se disparó en Estados Unidos durante los últimos años Freepik

De este modo, encontró que las ciudades en donde las personas gastan más dinero en atención médica son:

Detroit, Michigan : las consultas médicas esenciales y medicamentos cuestan alrededor del 13,2% del ingreso familiar mensual promedio.

: las consultas médicas esenciales y medicamentos cuestan alrededor del 13,2% del ingreso familiar mensual promedio. Cleveland, Ohio : las consultas médicas esenciales y medicamentos representan alrededor del 11,4% del ingreso familiar mensual promedio.

: las consultas médicas esenciales y medicamentos representan alrededor del 11,4% del ingreso familiar mensual promedio. Newark, Nueva Jersey : pagan un promedio de 11,3% del ingreso familiar mensual medio para servicios médicos y medicamentos clave.

: pagan un promedio de 11,3% del ingreso familiar mensual medio para servicios médicos y medicamentos clave. Toledo, Ohio : gastan un promedio de 11% del ingreso familiar mensual medio para servicios médicos y medicamentos clave.

: gastan un promedio de 11% del ingreso familiar mensual medio para servicios médicos y medicamentos clave. Birmingham, Alabama: las consultas médicas esenciales y medicamentos representan cerca del 10% del ingreso familiar mensual promedio.