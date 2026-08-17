Es contadora, emigró a España y dio un giro radical en su vida: “Limpio pisos para sobrevivir”

El fenómeno migratorio genera en muchas personas una ruptura con su pasado laboral. El caso de Paula Álvarez, una joven colombiana de 24 años, ilustra este proceso tras emigrar a España hace tres años. En su país de origen, la mujer se desempeñaba como auxiliar contable. Sin embargo, al arribar a Europa, la falta de oportunidades en su sector la obligó a barajar y dar de nuevo para adentrarse en un oficio lejano al suyo.

“Pasé de ser auxiliar contable en Colombia a limpiar pisos para sobrevivir”, detalló Álvarez en un video publicado en su cuenta de Instagram. La joven en cuestión relató que la necesidad económica impuso una reconversión forzada y, a su vez, un desafío al involucrarse con tareas que nunca imaginó ejercer en su vida.

El testimonio de Paula Álvarez

“Era la mimada de mi abuela y no tenía que encargarme de las tareas domésticas, no me tocaba ni mover un solo dedo”, admitió al recordar sus años en Colombia. Esta falta de experiencia previa en tareas del hogar profundizó el impacto ya que debió aprender aptitudes relacionadas con el higiene para su inserción en el mercado laboral.

A pesar de la adversidad y el choque cultural, Álvarez destacó el hallazgo de nuevos intereses personales en el camino. “La niña de casa que tuvo que aprender a limpiar y a cocinar para poder sobrevivir en un país nuevo, me llevó a descubrir que me gusta la cocina”, compartió en el contenido audiovisual.

Paula Álvarez, la mujer que emigró a España y cambió su vida

El proceso de adaptación exige a los inmigrantes, a menudo, abandonar la comodidad de su rol previo para adoptar una flexibilidad que asegure su permanencia en el nuevo territorio.

El caso de Álvarez refleja una realidad frecuente entre los migrantes. Más allá de la pérdida de estatus profesional inmediato, la experiencia subraya la capacidad de adaptación frente a entornos desconocidos. “Me tocó aprender a limpiar, el que ha emigrado sabe que una se tiene que volver lo que nunca ha sido”, concluyó la joven.

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