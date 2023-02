Es delivery, un cliente no le dejó propina y tomó una sorpresiva decisión: “¿Tenés hambre?”

escuchar

El usuario de TikTok conocido como Chef Anna (@annawantsababy) se convirtió en viral luego de compartir un hecho angustiante como repartidor de comida rápida. A través de un video contó que un cliente no le dejó propina luego del extenso viaje que significó acercarle el pedido. Es por ello que a fin de cuentas tomó una drástica decisión.

De manera habitual, el tiktoker comparte con sus seguidores diferentes experiencias durante las odiseas para entregar la comida en el destino. El habitante de Michigan, Estados Unidos, tiene su cuenta colmada de videos de este tipo, pero uno llamó la atención de todos luego del gesto que mantuvo para con una persona que dormía en la calle.

Al comienzo del clip, Chef Anna, que trabaja para una app local, contó que debía llevar una orden de sushi a un cliente en la calle 12. Su ubicación al momento de tomar el pedido era a 7 millas (11 kilómetros), por lo que accedió de inmediato. Lo cierto es que antes de llegar a la casa del comprador, lo llamó por teléfono ya que este no le envió en el pago un extra como propina.

En medio de la discusión que quedó grabada en el celular del tiktoker, le explicó que debería dejarle propina, pero el comprador se negó de manera rotunda. “Hay un asunto que tengo que discutir contigo, hombre”, dijo Chef Anna y añadió: “Noté que no me dejaste propina en la aplicación. ¿Tienes algo de dinero para darme cuando llegue a destino?”.

El tiktoker mostró la distancia que debía recorrer sin la entrega de propina (Fuente: TikTok/@annawantsababy)

Según aclaró el usuario, la empresa le entregaría 2.50 dólares como compensación por el trabajo, pero el resto del dinero debería sumarse con la propina. Algo por lo que insistió hasta el último minuto. “Son tiempos difíciles. Maldición, no tengo propina para ti”, justificó el cliente. Tras escuchar aquella respuesta, el tiktoker tomó la decisión de cancelar el pedido y se retiró del lugar.

A mitad de camino, se acercó con su auto a una persona en situación de calle y le preguntó: “¿Tenés hambre?”. Sin dudarlo, el hombre afirmó con un rotundo “sí”. El usuario registró con su teléfono el momento en que le regaló la comida de su cliente y siguió su viaje.

El video cosechó más de un millón de reproducciones y más de 100 mil Me Gusta. Además, una ola de seguidores no tardaron en manifestar su reacción luego de ver el fragmento. En la cadena de mensajes, hay quienes celebraron la buena acción del tiktoker y otros que lo condenaron, ya que la propina es un extra de dinero no obligatorio.

“¿Por qué no cuestionan a la empresa por pagar 2.50 dólares para realizar ese envío?“; “Hermano, si no vas a dar propina, al menos intentá pedir una suma que no esté a 7 millas de distancia”; “Las propinas están fuera de control en este país. Digo esto como alguien que siempre da propinas entre 20 y 40%. Es demasiado loco. Salarios más altos, no más propinas”; “¿No es ilegal tomar el pedido sabiendo que no hay propina y luego cancelarlo?“, son algunos de los comentarios a favor y en contra del repartidor de comida.

