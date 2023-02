Fue a una guardia médica en EE.UU. y quedó impactada con lo que vio en la factura

escuchar

Una joven española que está en Colorado por un intercambio cultural compartió en redes sociales el alto costo de ser atendida en Estados Unidos tras ingresar a urgencias. La usuaria, que se registró en TikTok como @saramirandaaa, mostró las facturas del hospital y se mostró indignada con la atención y el valor. “Voy a hablar de la salud en Estados Unidos, porque la verdad es que yo estoy flipando. Acabo de volver del médico y tengo que contarlo, porque estoy en shock”, comentó la joven en el video.

Sara contó que ingresó a urgencias por una infección y aclaró que tiene un seguro médico, con el cual creyó que cubriría todos los gastos. Cuando pudo hablar con el médico que la iba a atender, la joven describió sus síntomas. Sin embargo, el profesional decidió hacerle un estudio para corroborar si era cierto lo que decía.

Después de 45 minutos, el médico volvió y le confirmó el diagnóstico. Posteriormente, le recetó unos medicamentos y la envió a recepción para recoger los papeles. Sara aclaró que el profesional no la revisó en ningún momento y que el análisis solo revelaba lo que ella ya sabía. ”El doctor no me ha tocado. Nada. Solamente me han hecho la prueba para comprobar lo que yo ya les venía diciendo que tenía”, explicó la estudiante.

No obstante, eso no fue lo que la indignó. La molestia vino después de que la recepcionista le pasó la factura con el valor de dicha consulta. ”Fueron 1656 dólares. Gracias a Dios yo tengo un seguro y se supone que me cobran, aquí lo pone, 350 dólares. Lo cual me sigue pareciendo una pasada. ¿1600 dólares, por qué? Porque se supone que es lo que ha costado. No me han hecho nada; es que estoy flipando”, finalizó, un tanto molesta.

Una joven española que debió atenderse de urgencia en EE.UU. consideró que el costo por el servicio de salud es excesivo en ese país Blue Planet Studio - Shutterstock

El Tiempo (Colombia)