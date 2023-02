Vivió dos semanas en Los Ángeles y juntó motivos para decir por qué no le gustó

escuchar

Millones de extranjeros emigraron a Estados Unidos por diferentes motivos. Algunos, porque desean obtener una mejor calidad de vida y otros porque quieren nuevas aventuras. En esta transición de un país a otro, es normal que existan situaciones que chocan con las dinámicas culturales de los recién llegados. En el caso de una colombiana, se mudó al país norteamericano para trabajar en Los Ángeles, pero al muy poco tiempo, hizo una lista de los aspectos que no le gustaron.

La usuaria @luisaperezmodel decidió compartir su experiencia en un video de TikTok en el que abordó los malos momentos que vivió en sus primeros días. Su trabajo como maquilladora profesional le ha permitido estar en contacto con otros residentes de EE.UU.. Sin embargo, no todo fue como se lo imaginó. “Apenas llevo dos semanas en Los Ángeles y ya puedo decir cuatro cosas que no me gustan de este lugar”, dijo.

Una inmigrante colombiana en EE.UU. comentó en sus redes aspectos que no le gustan de Los Ángeles

Desde su perspectiva, los residentes estadounidenses no son tan cálidos como en Latinoamérica o Europa. Por lo tanto, describió las actitudes que le parecieron inapropiadas. Los cuatro puntos que le disgustaron fueron los siguientes:

1. La educación de la gente

“No saludan. La gente aquí se sube al ascensor y es como que saluda de mala gana”, aseveró la tiktoker. Una vez que tuvo sus primeros encuentros con la gente de esa nación, se dio cuenta de cuánto extrañaba su natal Colombia: “En los trabajos en Latinoamérica uno llega y se presenta, pero aquí es como que te empiezan a hablar de una. Son amables, pero no saludan. La primera vez que me pasó esto llegó la modelo, tocó la puerta y no me dijo ni hola, ni buenos días, sino como que fue ‘¿sabes dónde está el papel de baño?’... es una cosa supergeneralizada y yo la odio”, afirmó.

2. Personalidad

Por otro lado, la usuaria destacó que hay un motivo por el que no se siente como en casa: “La gente es muy creída y siempre quiere estar en cierto estatus, no se bajan de ahí... No usan el transporte público porque eso es como ‘cosa de pobres’”, detalló.

3. Transporte público

En esa línea, se centró también en cómo es la experiencia de ir a algún lugar en el autobús. “Es cero eficiente y no entiendo cómo un lugar en el que se pagan tantos impuestos puede tener un transporte público así... la mayoría de la gente está en auto o le toca usar Uber”.

La joven radica en Los Ángeles y contó que no es su ciudad preferida Unsplash

4. Espacios públicos

Finalmente, la latina compartió que las calles de EE.UU. no tienen zonas públicas: “En la mayoría de las ciudades, hay espacios como parques para que la gente se siente a esperar. Como que si yo llevo mi comidita puedo esperar ahí, pero aquí (en EE.UU.) es superlimitado eso”, dijo. Esta situación conlleva gastos adicionales. “Entonces si uno no tiene plata para quedarse esperando sentado en un café, no puede esperar si no es gastando”, comentó.

No obstante, en los comentarios, algunos disintieron con su postura. Entre ellos, uno le dijo que consideraba que California era el estado donde mejor trataban a la gente en ese país. Otra, por ejemplo, le dijo: “Totalmente cierto, pero LA tiene otras cosas lindas que con el tiempo las ves”. En general, manifestaron que lo del saludo era algo habitual en todo Estados Unidos, dado que las costumbres allí son muy distintas a las de Latinoamérica.

LA NACION