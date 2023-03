Es francés y sorprendió al mostrar la “argentinzación” de los supermercados en París

escuchar

Las redes sociales son, entre otras cosas, una suerte de vidriera para conocer cómo se vive en otras partes el mundo y en esta ocasión el protagonista fue un influencer francés con un gran amor por nuestro país que mostró hasta donde llegó la “argentinización” a Paris.

En un video, el usuario identificado como Ladistino -que se define además “como parisino de sangre y sudamericano de corazón”- se mostró dentro de un mercado de la capital francesa, al que entró con la promesa de mostrar productos con una fuerte inspiración argentina. “Así se argentiniza el mundo, estoy en París. Allá está la Torre Eiffel. Voy a entrar al supermercado ese y van a ver algo argentino en masa”, asegura antes de meterse al local.

El joven mostró primero una bebida que contenía cafeína y yerba mate. Su paneo siguió luego por otras aguas saborizadas en cuyas etiquetas se destacaba fuertemente la palabra “mate”.

Según explicó el joven francés, se trataría de aguas saborizadas, a las que según remarcó, “no les sintió mucho gusto a mate”. El video acumuló más de 30.000 likes y 187 comentarios que aplauden esa “argentinización”. “Dios, ¿cómo no amar a Argentina? Si literalmente hasta nuestro propio barrio en Francia tenemos”, escribió un usuario. “Ay dios, te amo francés con sangre argenta!”, agregó otra joven.

La fanatización de este joven hacia la Argentina provocó que hace unos días le hiciera probar a sus padres el Fernet con Coca, una bebida que no es para todos pero en el caso de los padres del tiktoker, obtuvo el visto bueno.

Son de Noruega, caminaron 40 kilómetros desde Palermo hasta La Matanza y un detalle les llamó la atención

Sofie y Sondre, son una pareja oriunda de Noruega que visita diversos puntos del país y lo registra en redes sociales. Ahora, un video grabado en Buenos Aires alertó a los usuarios de TikTok que lanzaron advertencias a los turistas para cuidar su integridad física.

La pareja se propone desafíos para cumplir y poder conocer diversos lugares. Hasta el momento recorrieron el norte y centro del país. En las últimas semanas, se volvieron viral al mostrar la reacción al usar un sifón de soda, objeto que no existe en su país natal. Ahora, volvieron a llamar la atención al mostrar que se propusieron recorrer a pie desde Capital Federal hacia provincia de Buenos Aires, puntualmente su camino terminaba en Virrey del Pino, en La Matanza.

Con gran entusiasmo, la travesía documentada por la cámara en manos de Sondre duró más de ocho horas con un total de 40 kilómetros y lo compartieron en Tiktok (@poggypoff). El recorrido sorprendió a los turistas que indicaron que sentían que entraban y salían por diversos centros de ciudades. A medida que avanzaban por el camino, notaron las diferencias con Capital Federal, por ejemplo, en el tamaño de los comercios o la circulación de caballos. “La gente no parece estar familiarizada con los turistas”, explicó el joven, que notó la mirada ajena al pasar por localidades como Isidro Casanova, San Martín y San Justo, al cruzar por la temida y respetada General Paz.

“Estamos rodeados de basura, vimos ríos repletos de basura y lo único que vemos ahora es basura, basura y basura”, explicaron. Y agregaron: “Llegamos a los 40 kilómetros y ya puedo decir que estamos en las afueras de Buenos Aires y los últimos 5 kilómetros fueron bastante tristes. Todo repleto de basura, gente quemando basura, y vimos también tres cabezas de caballo al costado de la calle, fue bastante loco”.

La publicación obtuvo más de 18.000 me gusta, pero fueron los comentarios los que llamaron la atención. La gran mayoría hicieron referencia al mismo punto: la peligrosidad a la que se enfrentaron sin saberlo. “Fue como ver un episodio de Last of us esto que julepe dios mío”; “Tienen un ángel aparte”; “Por su seguridad, pregunten antes de hacer cosas así. Hay zonas muy peligrosas, realmente tuvieron suerte”; “Lo único que podía pensar era “guarden el teléfono”; “Ni yo que me críe en Lomas de Zamora haría ese trayecto caminado. Tengan cuidado”, fueron algunas de las palabras que tuvo el posteo en el que se advirtió el peligro de lo que habían hecho.

LA NACION