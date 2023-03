Viajaban desde Hawái y tuvieron la peor turbulencia de sus vidas: “Una montaña rusa”

escuchar

Aunque la mayoría de las veces las turbulencias son leves, una fuerte puede poner en apuros a los miembros de la tripulación y hacer que pocos segundos se sientan eternos para los pasajeros. Justo eso fue lo que le ocurrió a un estadounidense cuando su vuelo partió desde Hawái. Las sacudidas eran tan intensas que algunos de sus compañeros de asiento creyeron que estaban en peligro.

El usuario @homodrome se volvió viral tras publicar un video en TikTok con su experiencia. Según detalló, había embarcado en Honolulu, aunque no reveló hacia dónde se dirigía. Al parecer, la aeronave se quedó sin energía eléctrica y comenzó a ir de arriba a abajo. “Paseo en montaña rusa gratis en Southwest (Airlines) anoche”, dijo en la descripción del clip.

En las imágenes que compartió, la cabina se sacudía con movimientos intempestivos, mientras que en el fondo algunas personas gritaban. Incluso, un compañero de asiento se adelantó a leer el manual de evacuación de emergencia.

Un hombre filmó su vuelo con turbulencias: "Una montaña rusa"

Al final, el vuelo llegó a su destino satisfactoriamente, pero los pasajeros se quedaron con una de las peores experiencias en sus memorias. El clip acumuló hasta el momento 1,4 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que han pasado por algo similar.

Muchos usuarios aseguraron que les temían a las turbulencias, pero otros coincidieron en que no hay nada que temer. “Guardo este video para mostrárselo a mi médico cuando me pregunte por qué necesito que me renueven la receta antes de volar”; “La turbulencia nunca ha derribado un avión. Simplemente lo convierte en un paseo divertido”; “Si estuviera sentado a su lado, le pagaría para que me diera un puñetazo para no estar consciente de esta pesadilla”; “Me pregunto en estas situaciones si los pilotos no pueden evitar reírse cuando escuchan a las personas gritar porque saben que todos están a salvo”, escribieron.

Medidas de prevención ante las turbulencias

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, hay varios tipos de turbulencias: desde las más suaves hasta las más fuertes. Son estas últimas las que pueden llegar a lesionar a algún pasajero. Por eso, recomienda a través de su portal oficial siempre seguir las medidas de seguridad para evitar accidentes. La principal es utilizar el cinturón de seguridad. Además, hay que evitar dejar objetos sin asegurar.

Las turbulencias fuertes son capaces de derribar objetos

Cuando la turbulencia es muy fuerte, las personas pueden correr el riesgo de lesionarse. Los vientos son capaces de sacudir al avión de una manera tan intensa que es importante no tener ningún objeto peligroso cerca y seguir las instrucciones de la tripulación.

Ante todo, las autoridades siempre recuerdan que la mayoría de estos movimientos no son algo a lo que se deba temer, por lo que una de las principales recomendaciones es mantener la calma y no entrar en pánico. Para poder conseguirlo se puede practicar la respiración diafragmática, como recomienda el departamento de salud de la Universidad de Michigan. Es decir, inhalar por la nariz durante cuatro segundos y exhalar por la boca durante seis.

