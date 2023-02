Es española, visitó la Argentina y se volvió viral por sus críticas al Gobierno: “Más o menos como en Cuba”

escuchar

El verano del 2023 atrajo a muchos turistas a la Argentina. Las rutas y los aeropuertos se inundaron de viajeros que abandonaron su ciudad para pasar unos días en la costa atlántica o en la montaña. También dio la bienvenida a los extranjeros provenientes de Europa, que aprovechan el clima completamente opuesto a su país para disfrutar de unas temperaturas más altas durante sus vacaciones. Una influencer española recorrió el país de punta a punta y compartió su experiencia en TikTok, donde le llovieron las críticas por lo que dijo sobre los argentinos: “Ignorancia total”.

Laura Méndez es una española, oriunda de Mallorca, que realiza videos en su perfil de TikTok sobre sus recorridos. La joven visitó ya alrededor de 50 países y este verano eligió la Argentina. Pero la experiencia que relató a través de sus clips no convenció a muchos usuarios, que criticaron sus declaraciones y que se expresaron con un tono de enojo. La influencer subió un segundo video para responder a las críticas.

Una influencer española criticó la Argentina y generó polémica en redes

En primer lugar, advirtió un par de consejos para los extranjeros que lleguen a la Argentina. “No tienen que cambiar (plata) en sitios oficiales, porque te cambian un euro por 200 pesos, mientras que en la calle te dan 400, el doble”, contó. Y apuntó: “Más o menos como en Cuba”.

La joven endureció su tono y enumeró ciertas cosas que no le gustaron del país. “Las carreteras aquí dan asco. El Gobierno no permite que la población se desarrolle. Por mucho que digan que Argentina es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica. Ni siquiera hay cobertura”, destacó.

La joven relató que se le pinchó la goma del auto en dos ocasiones, mientras viajaba de una provincia a otra. “En la carretera que hay desde Bariloche hasta Chaltén, fue súper peligroso. No hay derecho a lo que les hacen a los argentinos y aquí hay pasta”, dijo, en referencia al dinero. Y precisó: “En el Mundial de Qatar, el estadio estaba lleno y no es barato. ¿Queremos turismo en Argentina? Pues arréglenlo, porque así, no venimos más. Ahora entiendo por qué España está lleno de argentinos. Esto es un país del tercer mundo, que no los engañen”, sentenció.

Las reacciones

Los usuarios de la red social respondieron a las declaraciones del video, que acumuló más de 176 mil reproducciones. “Que un estadio esté lleno no quiere decir que un país sea millonario. Hay personas pudientes, después del resto”, apuntó uno. “No te confundas, muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de irnos a otros lados”, destacó otra. Un tercero añadió: “Nosotros no vivimos en la ignorancia. Es nuestro país, acá están nuestras familias y nuestros recuerdos”.

Ante las críticas que recibió por el video, la joven compartió un segundo clip, en el que apareció con la remera de la selección albiceleste. “Gracias a los que me apoyaron y saben que hablo de la realidad de su país. Estoy muy contenta de que sean campeones del mundo, pero eso no lo arregla”, dijo. Y agregó: “Una vida mejor es posible. Si quieren seguir viviendo en la ignorancia y con su Gobierno y pensar que es un país modélico, hagan lo que quieran”.

La usuaria compartió un segundo video para dar explicaciones sobre su declaración

Aunque también destacó la belleza de la Argentina. “Este país es lindísimo. El Perito Moreno, Córdoba, Mendoza, La Rioja... y tienen una gente maravillosa. Pero también hay que decir las cosas malas. Si son unos conformistas, a los que les va bien las migajas que les dan y encima aplauden, es su problema. Se limitan ustedes mismos. Solo les deseo lo mejor, las críticas las hago para que mejoren. Ignorancia total”, señaló.

