Es investigadora en neurociencia de EE.UU. y revela la rutina perfecta para empezar el día de buen humor

La rutina mañanera es importante para comenzar el día con buen humor, según advierte Mia Soviero, investigadora en neurociencia con publicaciones en NYU Langone Health de Nueva York y el Instituto Zuckerman de la Universidad de Columbia. En total, reveló tres claves que potencian el despertar con un pensamiento positivo y motivan al cerebro a iniciar la jornada con energía y disposición.

Las tres claves para empezar el día con buen humor, según una investigadora en EE.UU.

La profesional dijo que las actividades que liberan dopamina de forma natural son necesarias para un buen despertar.

En declaraciones a CNBC, Soviero, quien también es fundadora de la organización sin fines de lucro Research Girl Inc., destacó los pasos a seguir.

Después de un descanso reparador, hay ciertas actividades que pueden contribuir a un buen despertar Freepik

Exponerse a la luz solar

Si bien un descanso profundo y reparador sirve para comenzar el día de buen humor, las primeras acciones de la jornada también marcan la diferencia. En ese sentido, la especialista señaló la importancia de exponerse a la luz solar al despertarse.

“Está científicamente comprobado que abrir las cortinas por la mañana y exponerse al sol durante unos minutos reduce los síntomas depresivos, especialmente si se padece depresión estacional”, aseveró.

Cuando existe carencia de este factor, explicó, se produce un exceso de melatonina, que regula el sueño.

Activar el cerebro

Soviero recalcó que realizar un sudoku por la mañana, así como otras actividades significativas, puede motivar al cerebro. Esto se debe a que el órgano interpreta como una recompensa a la acción y libera dopamina.

“Es una excelente manera de empezar el día al armar un rompecabezas. Es esa sustancia química que te hace sentir bien al lograrlo", precisó. Y agregó: “La novedad y las cosas nuevas e inesperadas que son buenas pueden aumentar los niveles de dopamina en el cerebro y contribuir a la salud”.

Hablar con un amigo

Las conexiones sociales son un factor importante en la rutina: “Los humanos estamos biológicamente programados para conectar. Está científicamente comprobado que, cuando logras conectar con otras personas, te mejora el estado de ánimo, porque eso es lo que se supone que debemos hacer", enfatizó.

En ese sentido, la profesional señaló que todas las mañanas envía un mensaje de texto a sus amigos con el escrito: “Hola, buenos días. ¿Cómo estás hoy?“.

Chatear con amigos contribuye a la liberación de dopamina Freepik

La importancia de una buena rutina matutina para levantar el ánimo

El interés de Soviero por la neurociencia se despertó con tan solo nueve años, cuando desarrolló migrañas crónicas y decidió que profundizaría en un futuro en el campo del funcionamiento del cerebro. En ese sentido, buscó cómo lograr que ese órgano se mantenga motivado y aliviado al iniciar el día.

Exponerse a la luz solar es un factor clave para tener un buen despertar Freepik

"La dopamina es un neurotransmisor, una sustancia química liberada por las células cerebrales, y está principalmente involucrada en la motivación, el aprendizaje y el refuerzo“, destacó al medio citado.

En tanto, advirtió que no es recomendable tener los niveles de ese componente muy altos todo el tiempo, sino mantener “un sistema de dopamina sano”. "Solo queremos crear patrones saludables en la dopamina, donde pueda liberarse como debe", precisó.

Y concluyó: “No se trata solo de sentirse bien, sino principalmente de aprender y motivarse. Por lo tanto, ayuda a nuestro cerebro a comprender qué acciones vale la pena repetir y qué hábitos debemos fortalecer en nuestras vidas".