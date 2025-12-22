Adiós al TPS: otro país ya no tendrá protección en EE.UU. a partir de febrero 2026

Otro país quedará fuera del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en 2026. Bajo la administración Trump se decidió poner fin a este beneficio para una decena de naciones, lo que deja a miles de migrantes ante el riesgo de deportación en EE.UU. Ahora la medida también impacta a las personas nacidas en Etiopía.

Etiopía, el país que ya no tendrá TPS en 2026

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, decidió cancelar la designación del TPS para Etiopía. El aviso se suma al fin del beneficio para otras naciones, que se quedarán sin la protección en 2026.

Etiopía se quedarán sin el beneficio de protección para febrero de 2026 Freepik - Freepik

La designación de Etiopía para el Estatus de Protección Temporal finaliza a partir de las 23.59 hs del viernes 13 de febrero de 2026 .

para el finaliza a partir de las 23.59 hs del viernes . Los etíopes que no tengan otra base legal para permanecer en Estados Unidos tienen 60 días para abandonar voluntariamente el país.

“Debido a que la situación ya no cumple con los requisitos legales para una designación al TPS, la secretaria Noem ha cancelado esta designación para restaurar la integridad en nuestro sistema de inmigración”, señaló el DHS en un comunicado.

La opción para los beneficiarios que se quedan sin el TPS en EE.UU.

El Departamento añadió que después de la fecha determinada, las autoridades “pueden arrestar y deportar a cualquier nacional etíope sin estatus migratorio después de que su TPS haya sido cancelado". Además, agregó que en ese caso es posible que nunca se le permita regresar a Estados Unidos.

En el aviso instaron a los extranjeros que van a salir de EE.UU. a utilizar la aplicación CBP Home para informar su salida.

“Esta es una forma segura para autodeportarse, que incluye un boleto de avión gratuito, un bono de salida de 1000 dólares y posibles oportunidades futuras de inmigración legal”.

La administración de Donald Trump puso fin al TPS para otra nacionalidad en EE.UU. Freepik

Por qué el DHS puso fin al TPS de Etiopía

Etiopía fue designada inicialmente para el TPS el 12 de diciembre de 2022 debido al conflicto armado y a condiciones extraordinarias y temporales. En abril de 2024, el exsecretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, extendió la designación.

En el aviso del Registro Federal, publicado el pasado 15 de diciembre, para hacer oficial la cancelación del beneficio, explican que si bien persisten algunos desafíos residuales en las regiones afectadas por los conflictos, “hay señales de mejoras en el país”.

“Estas mejoras sugieren que ya no hay un conflicto armado en curso que represente una amenaza grave para la seguridad personal de los ciudadanos etíopes que regresan”, precisa.

Adís Abeba (Addis Abeba), capital federativa de Etiopía Eric Isselee - Shutterstock

“Además, una revisión de las condiciones extraordinarias y temporales que dieron lugar a designaciones anteriores, como desplazamiento interno, inseguridad alimentaria y brotes de enfermedades, está mostrando signos de mejora que permitirían a los extranjeros regresar de forma segura al país y vivir en las regiones no afectadas por el conflicto”, añade el aviso.

“Las designaciones al Estatus de Protección Temporal tienen límites de tiempo y nunca se pretendió que fueran un vehículo para obtener la residencia permanente”, dijo un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés).