Cambio de hora en EE.UU.: un médico del sueño explica por qué se debería eliminar la medida

Este 2 de noviembre, la mayoría de residentes de Estados Unidos deberán atrasar una hora sus relojes para regresar al horario estándar. Esta práctica, vigente desde hace casi seis décadas, no está exenta de cuestionamiento, debido a los posibles efectos negativos en la salud de las personas. En ese sentido, un médico explicó el impacto que tiene en los ciudadanos y brindó razones por las que, según consideró, esta medida debería ser eliminada.

La opinión de un médico sobre el cambio de hora en EE.UU.: ¿es perjudicial para la salud?

El próximo domingo 2 de noviembre, los estadounidenses dejarán atrás el horario de verano, conocido como Daylight Saving Time. A las 2 de la madrugada, deberán retrasar una hora los relojes para que las agujas vuelvan a marcar la 1 hs.

El médico sostuvo que la mayoría de la comunidad coincide en que es necesario abolir el cambio de hora en EE.UU. Freepik

En diálogo con NBC Chicago, el Dr. Kenneth Lee, director médico del Centro de Trastornos del Sueño de UChicago Medicine, explicó las desventajas. “Dentro de la comunidad del sueño, la mayoría de nosotros creemos firmemente que el horario estándar debería ser el predeterminado", enfatizó.

De acuerdo con el experto, el punto de la cuestión se centra en que el horario estándar aprovecha la luz solar por la mañana. Según sus palabras, esto ayuda a las personas a “regular mejor el ciclo de sueño/vigilia”, lo que “maximiza la eficiencia para pensar con claridad”.

En ese sentido, Lee se refirió al impacto negativo que provoca perder una hora adicional de iluminación del sol durante la primavera, debido al cambio en los relojes: “Cuando hay una transición como esta, puede ser abrupta y a mucha gente le puede costar adaptarse”.

Accidentes de tránsito y derrames cerebrales: ¿aumentan por el cambio de horario en Estados Unidos?

Uno de los principales impactos de esta práctica corresponde a los accidentes vehiculares. En la entrevista, el médico remarcó que “el día después del cambio al horario de verano, aumentan los accidentes de tráfico”.

Esta afirmación fue respaldada por un estudio de Current Biology, que identificó un crecimiento del 6%. Asimismo, el informe señaló que se podrían prevenir aproximadamente 28 choques fatales al año si se aboliera la medida.

El cambio de hora en EE.UU. provoca un mayor riesgo de accidentes de tránsito Pexels

En tanto, las colisiones no comprenden el único riesgo para la salud de las personas. “También incrementan los riesgos generales. Por ejemplo, las probabilidades de sufrir un derrame cerebral, una enfermedad cardíaca y ese tipo de problemas aumentan durante este período”, enfatizó Lee.

Publicado por Public Library of Science en 2020, un estudio asoció los cambios de horario con un mayor peligro de complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares. Asimismo, argumentó que el Daylight Saving Time agrava los trastornos del estado de ánimo, la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias.

El cambio de hora en Estados Unidos ocurrirá el próximo domingo 2 de noviembre

Consejos de expertos para afrontar el cambio de hora en EE.UU.

Para minimizar el impacto negativo de la modificación de horario en Estados Unidos, especialistas de Sleep Foundation recomiendan a los ciudadanos seguir ciertas siguientes recomendaciones:

Mantener un horario de sueño fijo tanto entre semana como los fines de semana.

Tener una rutina regular para prepararse para ir a la cama cada noche

Limitar o evitar la cafeína y el alcohol, especialmente por la tarde y noche.

Desconectarse de los dispositivos electrónicos durante al menos 30 minutos antes de acostarse.

Bloquear el ruido y la luz no deseados en la habitación o, si es necesario, usar accesorios como una máscara para dormir y tapones para los oídos.

Utilizar un colchón firme y ropa de cama cómoda.