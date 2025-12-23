Ley AB 495 en California: firmada por Gavin Newsom para proteger a familias migrantes y sus hijos

California dio un paso significativo para proteger la estabilidad y el bienestar emocional de los menores que enfrentan el riesgo de la separación familiar debido a las políticas federales de inmigración. La legislación, conocida como la Ley del Plan de Preparación Familiar de 2025 (AB 495), fue firmada por el gobernador Gavin Newsom y entrará en vigor el 1° de enero de 2026.

El Plan de Preparación Familiar 2025: un escudo legal en California

El objetivo central de la nueva normativa es fortalecer los derechos de los padres y ofrecer opciones claras para las familias que buscan garantizar el cuidado continuo de sus hijos en caso de una crisis migratoria.

La reforma busca eliminar barreras administrativas para que los niños no pierdan días de clase ni acceso a salud en momentos de crisis Flickr/ICE - Flickr/ICE

La Ley del Plan de Preparación Familiar de 2025, promulgada el 12 de octubre de 2025, aborda deficiencias cruciales en el sistema legal que exacerbaban el trauma emocional, dificultaban el acceso a la educación y la atención médica, e impedían la capacidad de las familias para responder eficazmente ante situaciones de emergencia.

El texto legal modifica varios códigos, incluidos el de Educación, el de Familia, el de Salud y Seguridad y el de Sucesiones, para introducir procesos más ágiles y claros. La intención de la Legislatura de California fue proporcionar estructuras legales coherentes que reduzcan la incertidumbre y las barreras administrativas, al permitir que las familias actúen con rapidez en momentos críticos.

El cambio en la definición de “cuidador” y el poder de las autorizaciones en California

Una de las áreas fundamentales que aborda la legislación es la clarificación y expansión de los derechos conferidos mediante la declaración jurada de autorización del cuidador (Caregiver’s Authorization Affidavit).

Esta herramienta legal permite a un adulto de 18 años o más, que viva con un menor, autorizar la inscripción escolar y el consentimiento para la atención médica relacionada con la escuela.

La ley fortalece la "Declaración Jurada de Autorización del Cuidador", una herramienta que permite a un adulto conviviente mayor de 18 años gestionar la inscripción escolar y la atención médica del menor Archivo

La ley AB 495 realiza modificaciones clave para optimizar esta herramienta:

Definición de pariente extensible: ahora, “pariente” significa un adulto relacionado con el niño por parentesco por sangre, adopción o afinidad dentro del quinto grado de parentesco, incluidos padrastros, hermanastros y todos los parientes cuyo estado esté precedido por las palabras “bisabuelo”, “tatarabuelo” o “abuelo”, o el cónyuge de cualquiera de estas personas, incluso si el matrimonio ha terminado por muerte o disolución.

ahora, “pariente” significa un adulto relacionado con el niño por parentesco por sangre, adopción o afinidad dentro del quinto grado de parentesco, incluidos padrastros, hermanastros y todos los parientes cuyo estado esté precedido por las palabras “bisabuelo”, “tatarabuelo” o “abuelo”, o el cónyuge de cualquiera de estas personas, incluso si el matrimonio ha terminado por muerte o disolución. Derechos ampliados para cuidadores parientes: ahora tienen los mismos derechos que los tutores para autorizar la atención médica y dental del menor.

Custodia temporal y confidencialidad: protección de familias migrantes en California

Para el caso específico de las familias afectadas por procedimientos migratorios, la ley introduce la posibilidad de nombrar tutelas conjuntas con el fin de proporcionar estabilidad al menor.

Para proteger a las familias del escrutinio migratorio, todos los registros judiciales y documentos relacionados con estas tutelas conjuntas serán estrictamente confidenciales RINGO CHIU - AFP

Tutela conjunta por causas migratorias: un tribunal tiene ahora la discreción de nombrar al padre o madre con custodia y a una persona nominada por este como tutores conjuntos del menor.

un tribunal tiene ahora la discreción de nombrar al padre o madre con custodia y a una persona nominada por este como tutores conjuntos del menor. Carácter temporal: se establece una presunción de que la terminación de la tutela conjunta es en el mejor interés del niño si el padre designado como cotutor presenta una petición para finalizarla.

se establece una presunción de que la terminación de la tutela conjunta es en el mejor interés del niño si el padre designado como cotutor presenta una petición para finalizarla. Confidencialidad estricta: todos los registros judiciales, peticiones, órdenes y documentos relacionados con el nombramiento de tutores conjuntos en estas circunstancias serán confidenciales. Estos documentos solo se pondrán a disposición de las partes notificadas en el procedimiento y sus abogados.

En su conjunto, la Ley del Plan de Preparación Familiar de 2025 establece un marco legal robusto y detallado en California para proteger a los hijos de inmigrantes contra el caos y la interrupción que las acciones federales pueden causar. Luego de su aprobación en octubre, entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2026.