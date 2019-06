Es médica pero le sacaron el título por las fotos que sube a su Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2019 • 17:36

Nang Mwe San fue una de las mejores estudiantes de su secundario de Myanmar. Ella cumplió el deseo de sus padres y se anotó en la escuela de medicina. A los 22 años, ya era doctora. Pero ser médica nunca fue su sueño: lo que realmente quería era ser modelo.

Después de varios años de tratar a pacientes y trabajar para grupos médicos sin fines de lucro, Mwe San cambió la bata blanca por los bikinis y la ropa interior. Hace dos años, empezó a grabar publicidades y subía regularmente fotos en Facebook.

Pero los integrantes del Consejo Médico de Myanmar, el organismo que supervisa a los médicos y hospitales del país, no estaban de acuerdo. En enero, le ordenaron que dejara de publicar esas imágenes y las elimine de su página. Ella ignoró la orden, y este mes el consejo le informó que su licencia médica había sido revocada.

"Hay mucho sexismo", dijo la joven de 29 años, en una entrevista, según The New York Times. "No quieren que las mujeres tengan posiciones más altas. Y juzgan a las mujeres por lo que nos ponemos. Ni siquiera quieren que usemos pantalones".

Su caso puso sobre la alfombra el patriarcado profundamente arraigado del país y su sistema de atención médica insuficientemente financiado y con escasez de personal.

En todo el país, los hombres ocupan la mayoría de los puestos de poder. El consejo médico, encabezado por un hombre, está formado por 11 hombres y dos mujeres. En las escuelas de medicina, las jóvenes deben tener mejores calificaciones que los hombres solo para poder ingresar.

La revocación de la licencia Mwe San parece estar en desacuerdo con las necesidades del asediado sistema de salud del país. Los funcionarios dicen que Myanmar, con una población de 53 millones, tiene solo la mitad de los médicos que necesita.

Por otro lado, Mwe San detalló que ganó más como modelo que como médico, y que disfrutó más el trabajo. "Es mi pasión, me siento más cómoda y feliz trabajando como modelo", confesó. Contó que planeaba apelar el fallo y buscar una suspensión de su licencia para poder volver a trabajar como médico algún día, tal vez como voluntaria, una vez que termine su carrera como modelo. "Haré mi mejor esfuerzo para mantenerlo porque dediqué gran parte de mi tiempo y trabajé arduamente para conseguirlo", dijo.