Todo empezó esta mañana cuando la periodista Sofía Macaggi dio a conocer el rumor en sus historias de Instagram: "Hay un escándalo que está ocurriendo en la ciudad de Tandil , y no, no es el coronavirus, es Miguel y su amante ". Luego el caso tomó relevancia y llegó a la televisión de la mano de Antonio Laje en A24.

"Miguel, el protagonista de esta historia, es abogado y está casado, pero aparentemente tendría una amante", contó Macaggi en sus stories. Luego mostró por qué el supuesto triángulo amoroso se hizo público: " La casa de la amante de Miguel apareció toda escrachada y rayada con pintadas", y mostró las fotos con todos los insultos que escribieron en la fachada de la propiedad.

"No sabés con quien te metiste; dejalo en paz a Miguel; no pises el edificio", se lee en los grafitis escritos con aerosol rojo en todo el frente de la casa. A las pocas horas de compartir este enigma, la periodista mostró que el supuesto abogado había hecho un descargo en su Facebook para aclarar la situación.

En la captura del posteo se lee: "¡Hola amigos! Anda circulando por ahí una foto mía involucrándome en un amorío clandestino con una colega, que francamente no la conocía. Lo peor es que de acuerdo a las fotos mi mujer le habría hecho una pintada en la casa".

"Eso es una canallada, y por eso me tomo el trabajo de desmentir todo y reflexionar: ¿puede haber gente tan enferma para hacer estas cosas? Usaron una foto de mi Facebook, no sé con qué objetivo para decir todo esto. Es una estupidez", cerró quien sería el "abogado infiel" de esta historia.

También hubo comentarios a su posteo, y un tal Saúl le respondió: "Hola Miguel, te estaba buscando en Facebook para avisarte que me llegó eso por WhatsApp". El letrado no tardó en contestarle: "Gracias, la verdad a mí me nefrega, pero está mal que la hagan quedar como una mujer despechada a Ana ".

La historia no terminó en estos intercambios virtuales: horas después algunos tandilenses colaboraron a la distancia y le mandaron fotos y videos a Macaggi con novedades. "Aquí no ha pasado nada", escribió la periodista con humor y mostró que ya estaban pintando toda la fachada de la casa de la "amante" para borrar los insultos.

También la periodista compartió algunos audios que circularon por WhatsApp: "Llamamos a una marcha para apoyar a Miguel", decía otro hombre en el mensaje de voz, pero todavía no tuvo lugar ninguna movilización en las calles para manifestar el apoyo al abogado.

En apenas un par de horas este culebrón de novela se viralizó y hubo todo tipo de comentarios en las redes sociales: ¿"Quién no fue Miguel alguna vez?"; "Todos somos Miguel"; "Pobre Miguel"; y otros mensajes similares para expresar solidaridad hacia el abogado recorrieron Twitter.

Como si toda esta notoriedad pública fuera poco, el caso llegó a la televisión: Antonio Laje difundió el caso en el noticiero de A24 y habló con periodistas de Tandil para saber más de la situación.

Mientras Miguel sigue negando que sea cierto el rumor que lo vincula con la abogada a la que le pintaron la casa, crece el misterio sobre el supuesto triángulo amoroso, y algunos incluso afirman que la persona que desmintió en las redes sociales todo el escándalo no sería el "verdadero Miguel" , y que existe otro letrado que sí habría sido infiel.

También sigue en pie el gran interrogante de porqué le escribieron todos esos insultos en la fachada a quien luego identificaron como Daniela, la mujer señalada como "la amante".