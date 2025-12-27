Año Nuevo: recomendaciones para evitar intoxicaciones por alimentos y alcohol

La época de las fiestas suele traer consigo grandes comidas que pueden caer mal, no solo por las cantidades, sino porque muchas veces la cadena de frío o la preparación no es la recomendada. Por eso, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia elaboró un listado de recomendaciones para evitar pasar un mal momento.

Comprar alimentos únicamente en establecimientos autorizados y de confianza.

Verificar siempre la fecha de vencimiento, el registro sanitario, el estado del empaque y las condiciones de almacenamiento.

Evitar productos con envases rotos, inflados, oxidados o con etiquetas ilegibles o incompletas.

Mantener la cadena de frío, especialmente en carnes, lácteos, pescados y alimentos preparados.

Lavarse las manos antes de manipular alimentos y asegurarse de una correcta cocción para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Estas recomendaciones se refuerzan con datos oficiales de vigilancia sanitaria: durante la temporada 2025–2026, las autoridades sanitarias de Colombia reportaron que el 62% de los alimentos destruidos o desnaturalizados presentaban alteraciones por inadecuado almacenamiento o vencimiento, mientras que el 17 % tenía irregularidades en el rotulado, lo que representaba un riesgo para la salud pública.

A su vez, se alerta sobre los graves riesgos del consumo de alcohol adulterado, que puede causar intoxicaciones severas, daños neurológicos, pérdida de la visión e incluso la muerte. Por ello, recomienda:

Comprar bebidas alcohólicas solo en lugares formales y autorizados.

Pase el dedo por la etiqueta: si se borra, destiñe o se despega con facilidad, no compre la bebida.

Desconfiar de precios excesivamente bajos o de productos vendidos de manera informal.

Verificar códigos de autenticidad o QR, cuando el producto los incluya.

Observe el contenido de la botella a contraluz; el color debe corresponder al tipo de alcohol y no debe presentar cuerpos extraños, salvo aquellos propios del producto.

Cervezas, cremas, sidras, piña colada y bebidas similares deben declarar fecha de vencimiento.

Las autoridades enfatizaron que, ante síntomas como vómitos persistentes, dolor abdominal, mareo, visión borrosa o confusión, se debe acudir de inmediato a un centro médico y reportar el caso a las autoridades sanitarias correspondientes.

Por Samuel Amisadai Rosales Rosales