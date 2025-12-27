LA NACION

Año Nuevo: recomendaciones para evitar intoxicaciones por alimentos y alcohol

Entidades de salud acercan recomendaciones para prevenir indigestión por alimentos en mal estado

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
EL TIEMPO (GDA)
La importancia de adoptar medidas de prevención para garantizar un consumo seguro de alimentos y bebidas alcohólicas
La importancia de adoptar medidas de prevención para garantizar un consumo seguro de alimentos y bebidas alcohólicasshutterstock - Shutterstock

La época de las fiestas suele traer consigo grandes comidas que pueden caer mal, no solo por las cantidades, sino porque muchas veces la cadena de frío o la preparación no es la recomendada. Por eso, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia elaboró un listado de recomendaciones para evitar pasar un mal momento.

  • Comprar alimentos únicamente en establecimientos autorizados y de confianza.
  • Verificar siempre la fecha de vencimiento, el registro sanitario, el estado del empaque y las condiciones de almacenamiento.
  • Evitar productos con envases rotos, inflados, oxidados o con etiquetas ilegibles o incompletas.
  • Mantener la cadena de frío, especialmente en carnes, lácteos, pescados y alimentos preparados.
  • Lavarse las manos antes de manipular alimentos y asegurarse de una correcta cocción para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.
El 62 % de los alimentos destruidos o desnaturalizados presentaban alteraciones por inadecuado almacenamiento o vencimiento
El 62 % de los alimentos destruidos o desnaturalizados presentaban alteraciones por inadecuado almacenamiento o vencimientoTimolina an Freepik

Estas recomendaciones se refuerzan con datos oficiales de vigilancia sanitaria: durante la temporada 2025–2026, las autoridades sanitarias de Colombia reportaron que el 62% de los alimentos destruidos o desnaturalizados presentaban alteraciones por inadecuado almacenamiento o vencimiento, mientras que el 17 % tenía irregularidades en el rotulado, lo que representaba un riesgo para la salud pública.

A su vez, se alerta sobre los graves riesgos del consumo de alcohol adulterado, que puede causar intoxicaciones severas, daños neurológicos, pérdida de la visión e incluso la muerte. Por ello, recomienda:

  • Comprar bebidas alcohólicas solo en lugares formales y autorizados.
  • Pase el dedo por la etiqueta: si se borra, destiñe o se despega con facilidad, no compre la bebida.
  • Desconfiar de precios excesivamente bajos o de productos vendidos de manera informal.
  • Verificar códigos de autenticidad o QR, cuando el producto los incluya.
  • Observe el contenido de la botella a contraluz; el color debe corresponder al tipo de alcohol y no debe presentar cuerpos extraños, salvo aquellos propios del producto.
  • Cervezas, cremas, sidras, piña colada y bebidas similares deben declarar fecha de vencimiento.
Las autoridades enfatizaron que, ante síntomas como vómitos persistentes, dolor abdominal, mareo, visión borrosa o confusión, se debe acudir de inmediato a un centro médico y reportar el caso a las autoridades sanitarias correspondientes
Las autoridades enfatizaron que, ante síntomas como vómitos persistentes, dolor abdominal, mareo, visión borrosa o confusión, se debe acudir de inmediato a un centro médico y reportar el caso a las autoridades sanitarias correspondientesShutterstock

Las autoridades enfatizaron que, ante síntomas como vómitos persistentes, dolor abdominal, mareo, visión borrosa o confusión, se debe acudir de inmediato a un centro médico y reportar el caso a las autoridades sanitarias correspondientes.

Por Samuel Amisadai Rosales Rosales

EL TIEMPO (GDA)
Más leídas
  1. Estas son las condiciones y los bancos que financian una casa modular
    1

    ¿Se puede financiar una casa prefabricada? Opciones disponibles

  2. Qué dijo la madre de Felicitas, la joven argentina que se casó con un estadounidense y ahora podría ser deportada de EE.UU.
    2

    Qué dijo la madre de Felicitas, la joven argentina que se casó con un estadounidense y ahora podría ser deportada de EE.UU.

  3. Un juez que ya condenó a Cristina Kirchner intervendrá en el juicio por el caso Hotesur y Los Sauces
    3

    Un juez que ya condenó a Cristina Kirchner intervendrá en el juicio por el caso Hotesur y Los Sauces

  4. A un mes y medio de su asunción, el vicepresidente de Bolivia se declaró opositor
    4

    A un mes y medio de su asunción, el vicepresidente de Bolivia se declaró “opositor”

Cargando banners ...