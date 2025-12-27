Año Nuevo: recomendaciones para evitar intoxicaciones por alimentos y alcohol
Entidades de salud acercan recomendaciones para prevenir indigestión por alimentos en mal estado
La época de las fiestas suele traer consigo grandes comidas que pueden caer mal, no solo por las cantidades, sino porque muchas veces la cadena de frío o la preparación no es la recomendada. Por eso, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia elaboró un listado de recomendaciones para evitar pasar un mal momento.
- Comprar alimentos únicamente en establecimientos autorizados y de confianza.
- Verificar siempre la fecha de vencimiento, el registro sanitario, el estado del empaque y las condiciones de almacenamiento.
- Evitar productos con envases rotos, inflados, oxidados o con etiquetas ilegibles o incompletas.
- Mantener la cadena de frío, especialmente en carnes, lácteos, pescados y alimentos preparados.
- Lavarse las manos antes de manipular alimentos y asegurarse de una correcta cocción para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.
Estas recomendaciones se refuerzan con datos oficiales de vigilancia sanitaria: durante la temporada 2025–2026, las autoridades sanitarias de Colombia reportaron que el 62% de los alimentos destruidos o desnaturalizados presentaban alteraciones por inadecuado almacenamiento o vencimiento, mientras que el 17 % tenía irregularidades en el rotulado, lo que representaba un riesgo para la salud pública.
A su vez, se alerta sobre los graves riesgos del consumo de alcohol adulterado, que puede causar intoxicaciones severas, daños neurológicos, pérdida de la visión e incluso la muerte. Por ello, recomienda:
- Comprar bebidas alcohólicas solo en lugares formales y autorizados.
- Pase el dedo por la etiqueta: si se borra, destiñe o se despega con facilidad, no compre la bebida.
- Desconfiar de precios excesivamente bajos o de productos vendidos de manera informal.
- Verificar códigos de autenticidad o QR, cuando el producto los incluya.
- Observe el contenido de la botella a contraluz; el color debe corresponder al tipo de alcohol y no debe presentar cuerpos extraños, salvo aquellos propios del producto.
- Cervezas, cremas, sidras, piña colada y bebidas similares deben declarar fecha de vencimiento.
Las autoridades enfatizaron que, ante síntomas como vómitos persistentes, dolor abdominal, mareo, visión borrosa o confusión, se debe acudir de inmediato a un centro médico y reportar el caso a las autoridades sanitarias correspondientes.
Por Samuel Amisadai Rosales Rosales
