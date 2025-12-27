La casa de Stranger Things existe en la vida real
La representativa casa de Hawkins fue construida en el siglo XIX y ahora se volvió un sitio más que famoso
Tras el estreno de la segunda parte de la temporada 5 de Stranger Things, te mostramos dónde queda ubicada la icónica casa de los ‘Creel’. La vivienda está ubicada en el condado de Floyd, en Georgia. Cuenta con 557 metros cuadrados y una segunda casa para invitados. Fue construida en el siglo XIX y usada para las escenas más icónicas de la serie.
Incluso, el ático en el que Max es atacada por Vecna en la cuarta temporada de Stranger Things estaba vacío, por lo que todos los elementos que aparecen eran parte de la serie de Netflix.
La casa donde creció Vecna tiene siete habitaciones y siete baños. Además, hay una sala familiar, una habitación de desayunos y una cocina con espacios amplios, un horno doble y un refrigerador de gran tamaño. Pero, no son las únicas curiosidades, pues sus dueños encontraron una antigua caja fuerte en una pared, pero también tiene un urinario de hierro fundido.
Sin embargo, el jardín que se ve en Stranger Things no corresponde a la casa y fue grabado en Columbia Avenue en College Park, Georgia
*Por Pamela Andrea Avendaño Parra
