Esto es lo que dice la psicología sobre las personas que duermen con medias

Aunque para muchos resulta apenas un gesto trivial motivado por el frío estacional, la psicología contemporánea sostiene que dormir con medias es una conducta con implicancias reveladoras sobre la psiquis humana. Según los especialistas, quienes eligen cubrir sus pies al descansar suelen ser personas metódicas, que manifiestan una clara preferencia por las rutinas, los entornos organizados y la sensación de control sobre su propio bienestar.

Este comportamiento, que parece simple y mundano, funciona en realidad como un mecanismo de gestión del entorno. Los expertos señalan que estas personas no solo priorizan la calidez, sino que utilizan este pequeño hábito para construir un ambiente seguro, proyectando hacia su descanso una estructura que les aporta estabilidad emocional. En este sentido, el acto de ponerse medias antes de dormir se consolida como un ritual que facilita la transición hacia el sueño, enviando señales claras al organismo de que es el momento de desacelerar, tal como lo hacen otras prácticas como escuchar música relajante o utilizar aromas específicos en la habitación.

Dormir con medias es un hábito que tiene significados profundos para la psicología (Foto: Freepik) MANU EME

La psicología conductual aporta una mirada complementaria al definir este perfil como el de individuos con un apego seguro. Se trata de personas conscientes de sí mismas, que despliegan un cuidado personal reflexivo y que no experimentan remordimiento al priorizar sus necesidades antes de que estas se vuelvan urgentes. Esta actitud no es más que un síntoma de madurez emocional y autoconocimiento, donde el individuo toma medidas proactivas para asegurar su propio bienestar físico y mental.

Dentro de este marco, el uso de medias actúa también como una “barrera emocional subconsciente”. Para diversos perfiles, cubrir los pies permite crear un refugio que contribuye a calmar el sistema nervioso, reduciendo la ansiedad frente al entorno y facilitando un descanso más profundo. Los especialistas identifican varios perfiles recurrentes: los individuos metódicos que valoran las costumbres que les otorgan control; quienes buscan activamente un espacio seguro para evitar amenazas físicas o sensoriales; y aquellos que, por su alta sensibilidad, son especialmente receptivos a las molestias físicas durante la noche.

Este hábito se vincula con rasgos de carácter específicos relacionados con la estructura y la búsqueda de previsibilidad en el descanso (Foto: Freepik)

Más allá del análisis psicológico, esta práctica reporta beneficios tangibles que justifican su implementación, independientemente de la estación del año. Entre los efectos positivos más destacados por los expertos se encuentran la optimización de la calidad del sueño mediante la regulación térmica, la reducción de los despertares nocturnos provocados por pies fríos y la aceleración del proceso de adormecimiento. Asimismo, este hábito cumple una función de autocuidado, permitiendo que la mente se relaje al sentirse protegida y cobijada emocionalmente.

En última instancia, lo que en apariencia es solo una elección de vestimenta nocturna, resulta ser un indicador de cómo cada individuo gestiona su entorno y su autocuidado. Aquellos que duermen con medias demuestran una capacidad distintiva para estructurar su descanso, priorizando siempre la estabilidad y la previsibilidad por sobre el azar de las condiciones climáticas o las incomodidades físicas que pudieran surgir durante la noche.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA