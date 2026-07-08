9 de Julio: dónde comer locro, empanadas y pastelitos para celebrar el Día de la Independencia

El Día de la Independencia vuelve a poner en primer plano los sabores de la cocina criolla. Este jueves 9 de julio, distintos restaurantes, bares y confiterías de Buenos Aires ofrecerán locro, empanadas, menús patrios, platos al fuego, postres tradicionales y versiones con batata y membrillo.

Las propuestas incluyen opciones para comer en salón, menús para compartir, alternativas para retirar con pedido anticipado y platos especiales que se extenderán durante la semana. Entre los protagonistas aparecen el locro, el queso y dulce, las empanadas, los vinos argentinos, la cocina al fuego, el dulce de batata y el dulce de membrillo.

El Imperfecto: locro de receta familiar y empanadas salteñas para retirar

Empanadas salteñas de El Imperfecto Gentileza

El Imperfecto celebrará el Día de la Independencia y su sexto aniversario con una tradición propia: el locro con el que comenzó a cocinar durante la pandemia, cuando funcionaba únicamente con una ventana para retirar pedidos.

La propuesta estará disponible solo el jueves 9 de julio, en modalidad take away, entre las 12 y las 14, con pedido anticipado. El locro se elabora con zapallo plomo, maíz partido, porotos, pechito de cerdo, pulpa o tapa de asado, huesito y patita de chancho y chorizo colorado. La cocción lenta, de entre seis y siete horas, busca una textura untuosa y sabores integrados.

El menú se completa con empanadas salteñas de carne cocidas en horno de barro a leña. Los pedidos deberán realizarse previamente por WhatsApp al 011 6580-1811 y podrán retirarse en el restaurante entre las 12 y las 14.

¿Dónde? Gascón 1417, Palermo. Instagram: @elimperfectook

Las Violetas: chocolate, pastelitos y menú patrio en Almagro

Pastelitos de Las Violetas Gentileza

Las Violetas celebra el Día de la Independencia con una propuesta patria para reencontrarse con sabores tradicionales. La confitería ofrecerá chocolate con 3 churros por $9500 y pastelitos de membrillo o batata por $3000 cada uno.

Además, habrá un menú patrio compuesto por empanadita de carne en recepción, locro tradicional, una bebida a elección —agua, gaseosa o copa de vino— y postre o café. El valor será de $36.800 por persona.

¿Dónde? Av. Rivadavia 3899, Almagro. Instagram: @lasvioletasconfiteriaok

Madre Rojas: carta especial y vinos Rocamadre en Villa Crespo

Juan Ignacio Barcos, el chef y ganadero al frente de Madre Rojas Damian Liviciche

Madre Rojas, el restaurante de Villa Crespo dirigido por el chef y ganadero Juan Ignacio Barcos, celebrará el Día de la Independencia el jueves 9 de julio al mediodía con una carta especial fuera de carta. La propuesta estará acompañada por el productor y viticultor Juanfa Suárez, al frente del proyecto de vinos Rocamadre, quien ofrecerá copas y flights de distintas etiquetas.

El recorrido comenzará con empanada de mondongo por $8000, empanada de jamón y queso por $8000 y churros de queso con jugo de carne por $12.000. Como principal, se servirá carne al horno con papas por $50.000.

El cierre dulce incluirá arroz con leche con manzana asada, quinotos y salsa inglesa de quinotos por $12.000, además de una tortita negra de grasa de Wagyu, sola o rellena con dulce de leche o pastelera, por $3000.

¿Dónde? Rojas 1600, Villa Crespo. Instagram: @madrerojas

Aldo’s Brasserie Argentina: locro para comer en San Telmo o llevar

Locro de Aldo's Gentileza

Aldo’s Brasserie Argentina presenta una propuesta especial de locro para disfrutar en el restaurante o para llevar. La opción individual para take away incluye una porción por $20.000.

También habrá combos para compartir: 2 porciones de locro + Antro Malbec por $60.000 y 4 porciones de locro + Antro Malbec por $90.000. Para quienes prefieran celebrarlo en el restaurante, el plato de locro estará disponible en el local por $25.000.

¿Dónde? Azopardo 780, San Telmo. Instagram: @aldosrestaurante

Somos Asado: empanada de osobuco, locro con tutti y vigilante

Locro de Somos Asado Gentileza

Somos Asado dedicará la jornada del mediodía del 9 de julio a uno de los grandes clásicos de la cocina argentina. La parrilla contemporánea del chef Gustavo Portela ofrecerá un menú especial protagonizado por su Locro con Tutti, preparado en horno de barro alimentado a leña.

La propuesta comienza con vino caliente especiado y una empanada de osobuco con salsa llajwa, tomate, chile y limón. Luego llega un locro elaborado con panceta, pechito, falda, mondongo, chorizo fresco de cerdo, chorizo colorado, alubias, maíz blanco pisado, calabaza, batata y papa. El cierre será con vigilante de queso fresco y batata, más copa de vino y servicio de agua.

El menú tendrá un valor de $45.000 por persona. Además del servicio en el restaurante, habrá una opción take away con 2 empanadas de osobuco y una porción de 750 g de locro con Tutti por $35.000. También estará disponible una alternativa de locro veggie y empanada de humita.

Reservas y pedidos anticipados por WhatsApp al 11-5834-9324, con retiro el mismo 9 de julio a partir de las 11.

¿Dónde? Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo. Instagram: @somosasado

Aire Libre: entrada, locro criollo y queso con dulce

Uno de los salones de Aire Libre Gentileza

Aire Libre contará con una propuesta especial para el 9 de julio bajo la dirección del chef ejecutivo Julián del Pino. El menú patrio estará disponible al mediodía y a la noche.

La propuesta comenzará con una entrada a elección entre empanada de carne o de humita. Como plato central, habrá locro criollo elaborado con maíz blanco, alubias, batata, cebolla, ajo, zanahoria y apio. La preparación incorpora pata, pechito y panceta de cerdo, chorizo colorado, y se termina con aceite de chorizo con pimentón, ají picante y choclos asados.

El cierre llegará con una reversión del clásico queso y dulce: queso brie y membrillos en almíbar.

¿Dónde? Av. del Libertador 6327, Belgrano. Instagram: @airelibre.ba

Asadero: menú al fuego para compartir en Chacarita

Salchicha parrillera cordero de Asadero Gentileza

Asadero abrirá el jueves 9 de julio al mediodía, de 12 a 16, con un menú especial al fuego para 2 personas. La cocina estará a cargo del chef Juan Pedro Rastellino y la propuesta de vinos será de la sommelier Delvis Hick.

El menú incluye pan chato de provoleta y mandioca a la chapa, salchicha parrillera de cordero con puré de manzanas y pickle, arañita de novillo a la brasa con papas asadas, quesos y dulces de la Argentina, helado artesanal, pan, aguas y una botella DV Catena La Pirámide Cabernet Sauvignon 2022. El valor será de $150.000 para 2 personas.

¿Dónde? Fitz Roy 1041, Chacarita. Instagram: @asadero.fuegos

Condarco: menú criollo y parrilla en la vereda

Locro de Condarco Gentileza

Condarco abrirá el jueves 9 de julio a partir de las 12 para festejar el Día de la Independencia con un menú argentino en su esquina de Chacarita. Pablo Fridman y su equipo prepararán locro con chorizo colorado, panceta y carnes por $18.000.

También habrá empanadas fritas caseras de carne o mix de quesos, a 2 por $12.000, y choripanes a la parrilla en la vereda por $12.000. Además de estos especiales, estarán disponibles platitos de la carta habitual.

El almuerzo del feriado se acompañará con vermú con soda en sifón y una carta de vinos de pequeños y medianos productores. La propuesta podrá disfrutarse en la vereda calefaccionada, en el salón o mediante encargo previo para retirar.

¿Dónde? Av. Dorrego 901, Chacarita. Instagram: @condarco_

Oli: menú patrio con Xime Sáenz y Pame Villar

9 de julio en Oli Gentileza

Oli recibirá a Xime Sáenz y Pame Villar para celebrar el Día de la Independencia con un menú patrio creado especialmente para la ocasión. La propuesta estará inspirada en sabores tradicionales argentinos reinterpretados desde la mirada de las tres cocineras.

El menú estará compuesto por croqueta de humita y provolone con yasgua de tomate picantita como entrada; pastel de cabrito en hojaldre acompañado de una ensalada de hojas como principal; y tarta argentina con merengue salado como cierre dulce. Además, quienes pasen por el restaurante podrán llevarse una caja de colaciones del mostrador.

¿Dónde? Costa Rica 6020, Palermo. Instagram: @oli_buenosaires

La Morena: peña, pastelitos y pastafrola para abrir la celebración patria

Peña La Morena, en la ciudad de Buenos Aires DIEGO SPIVACOW / AFV

El jueves 9 de julio, La Morena será el punto de partida de la edición Independencia de La Patriada Esnaola, una propuesta que tendrá al dulce de batata y el dulce de membrillo como protagonistas. La jornada en Recoleta combinará música en vivo, bandas, pastelitos y pastafrola, en una peña pensada para celebrar la fecha patria alrededor de sabores tradicionales. Además, durante toda la semana, La Morena tendrá disponible queso y dulce Esnaola.

Después de la apertura en La Morena, La Patriada Esnaola continuará hasta el 15 de julio con platos especiales en distintos espacios gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Parrilla Villegas, Onno, Iberá, Carmen, Gino y Laserio.

¿Dónde? Austria 2032, Recoleta. Instagram: @lamorena.ba