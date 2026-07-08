Efemérides del 8 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 8 de julio reúnen una serie de eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se conmemora el Día Mundial de las Alergias.

Las enfermedades alérgicas están entre las seis patologías más frecuentes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La jornada surgió por el impulso de la Organización Mundial de la Alergia (OMA), conocida en inglés como World Allergy Organization (WAO). La efeméride tomó la fecha del día en que se llevó a cabo el Congreso Mundial de la Alergia.

Según los científicos, la susceptibilidad de un niño a desarrollar alergias que ver con su exposición a diferentes tipos de microorganismos

Fundada en 1951, la OMA aúna los esfuerzos globales por facilitar la vida de las personas alérgicas, quienes experimentan el rechazo de su sistema inmunitario a cosas con que la mayoría de la población mundial puede convivir normalmente, como las picaduras de insecto o el látex, por nombrar algunas.

Efemérides: ¿qué pasó un 8 de julio?

1921 – Nace el sociólogo y ensayista francés Edgar Morin.

1958 – Nace Kevin Bacon, actor estadounidense.

1969 – Estados Unidos comienza la retirada de sus tropas de Vietnam.

1970 – Nace el músico estadounidense Bek David Campbell, conocido como “Beck”.

1989 – Carlos Saúl Menem asume la presidencia de la Argentina por primera vez.

1990 – La selección argentina pierde la final del Mundial de Italia 90 ante Alemania Federal por 1 a 0.

2006 – Muere la actriz argentina Ana María Campoy.

2010 – Muere el periodista argentino Juan Carlos Rousselot, también político y presentador de radio y televisión.

2012 – Muere el actor estadounidense Ernest Borgnine.

2014 – Alemania golea 7 a 1 a Brasil en la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol celebrada en dicho país.