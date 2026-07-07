Qué dice la psicología sobre las personas que saludan al conductor que les cede el paso

Resulta un gesto cotidiano, casi automático para muchos ciudadanos: al cruzar una calle por la senda peatonal, el transeúnte levanta la mano o hace un leve gesto de agradecimiento hacia el automovilista que detuvo su marcha. Aunque a simple vista parezca una acción menor, la psicología sostiene que este comportamiento revela rasgos profundos sobre la personalidad y la manera en que un individuo se vincula con su entorno social.

Desde la perspectiva de la psicología experimental, este intercambio no es casual. Los expertos indican que el acto de agradecer desencadena una respuesta neuroquímica significativa. Según explicó Manuel Vázquez-Marrufo, catedrático del departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla, a BBC, la gratitud activa el sistema de recompensa del cerebro humano. “Posiblemente, grandes pilares de la neurotransmisión como la dopamina y la serotonina estarían implicadas en el proceso de experimentar gratitud”, precisó el especialista. Esta liberación de endorfinas genera una sensación de bienestar inmediato, contribuye a la reducción del estrés y aumenta la percepción de placer en quien agradece.

Esta acción puede revelar rasgos de la personalidad y formas de vincularse con los demás (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Más allá de la química cerebral, el gesto pone de manifiesto una capacidad de empatía y conciencia social. En un entorno urbano marcado por la vorágine y la falta de tiempo, quienes eligen reconocer al conductor que les cede el paso demuestran una valoración del otro como un igual. Este comportamiento es interpretado por los especialistas como una forma de reciprocidad dentro de la vida en comunidad, confirmando que el sujeto mantiene la capacidad de comprender que vive en sociedad, donde cada acción individual tiene una reacción, sea esta positiva o negativa dependiendo del contexto.

El perfil de quienes habitualmente agradecen a los automovilistas suele asociarse con rasgos de optimismo y una visión positiva frente a los proyectos personales. Según el análisis de expertos en gesticulación no verbal, estas personas tienden a reconocer la existencia de dificultades, pero prefieren orientar sus energías hacia los aspectos que generan bienestar personal y colectivo. Existe, no obstante, una advertencia: si bien la gratitud espontánea favorece la salud mental, un exceso en este tipo de conductas puede derivar en una sobrecarga emocional negativa que afectaría la amígdala, provocando síntomas como irritabilidad o nerviosismo.

El impacto de este hábito trasciende el momento del cruce. Estudios realizados por Michael E. McCullough, de la Universidad de Miami, citados por BBC, vincularon la práctica constante de la gratitud con beneficios físicos y mentales medibles. De acuerdo con el investigador, mantener esta actitud puede derivar en una mejora de la función inmunológica, la reducción de la presión arterial, una mejor calidad de sueño y una disminución significativa en los riesgos de padecer cuadros de ansiedad o depresión. En conclusión, aquel simple saludo de mano en la esquina funciona como una prueba de respeto mutuo y responsabilidad ciudadana, transformando una escena vial rutinaria en un acto de salud emocional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA