Estos son los 20 libros con los mejores comienzos según los lectores

Desde relatar aquel momento en que el coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento recordaba la tarde que su padre lo llevó a conocer el hielo; hasta explicar que todas las familias felices son parecidas, pero aquellas infelices tienen un motivo especial para sentirse desgraciadas, estos son los veinte libros con los mejores comienzos según la red de lectores Alibrate. A continuación, las reseñas por parte de sus usuarios.

Puntuación: 7,8

"Un libro que al principio asusta y después aterra. Un libro monstruoso, leviatánico como el cachalote que ilustra la cubierta. Un libro repleto de detalles sobre la vida en alta mar. Un clásico de la literatura universal. Debería venir con una guía que avise qué capítulos son sobre la trama de la novela y cuáles explican otras cuestiones, como la clasificación de los cetáceos, las diferencias entre ballenas francas y cachalotes, etc".

Puntuación: 8,7

"Lo que logra Jane Austen con esta obra es sencillamente espectacular. Es una de las experiencias más bellas que he tenido. La autora retrata perfectamente la era victoriana y sus perjuicios, su influencia y sus complejos. El microcosmos que Austen escogió fue el matrimonio Bennet y sus 5 hijas (Jane, Elizabeth, Mary, Kitty y Lidya). Sin embargo, se centra en la historia peculiar en que Lizzy ve la vida y el matrimonio, y como Mr. Darcy, un adinerado y apuesto caballero, se enamora evidentemente de su peculiar forma de filosofar. Una mujer que por primera vez no se desvive por agradarle lo sacude y le cambiará la vida para siempre".

Puntuación: 8

"Pynchon es un escritor desaforado. Mete en una licuadora una porción de Verne, un trozo de Faulkner, unas gotas de Bukowski y drogas y erotismo a discreción. Nos da a beber de ese cóctel de saltos temporales y caos en la narración. A lo mejor por todo esto es un genio".

Puntuación: 8,8

"Este libro no se lee. Se respira, se vive, se siente. Cien años de soledad es un ser vivo que te rasga la piel, se derrama en ti y te envenena la sangre. Un parásito que anida en tu pecho. Yo lo leí a mis 15 años. Dos décadas y media después lo retomo y cada palabra, cada punto, cada coma me siguen dando vértigo. Cada relato de los Buendía me explota en el cerebro, cargado de magia, pasión y sinsentidos. Cien años de soledad es intensidad, locura y fatalidad. Es magia al calor abrasador de la tarde.Es amar sin límites y llorar desesperadamente. Es un antes y un después. Y en un estallido cíclico, 25 años después el nombre de Mauricio Babilonia me sigue quemando por dentro y ver una mariposa amarilla me llena todavía los ojos de lagrimas. Me llevará mucho tiempo sacudirme la angustia y el fuego que me provoco este libro".

Puntuación: 7,9

"Un libro muy atrapante. Tenía mis dudas morales sobre este libro, duele e indigna al pensar en Lolita, pero es fascinante la forma de narrar del autor".

Puntuación: 8,4

"De los libros sobre mujeres infelices y que buscan con desesperación un espacio para vivir intensamente dentro de sociedades que las comprimen y limitan, donde destacó Madame Bovary y La dama de las Camelias, esta es la historia donde yo logré comprender mejor y sentirme identificada con su lucha. Tolstói es un narrador meticuloso y denso, pero a mí me logra encantar por la manera en que logra dar cuenta de la sociedad rusa en el siglo XIX".

Puntuación: 8,1

"Creo que esta novela es como un rompecabezas que debemos armarlo con paciencia y cuidado. Sus páginas no solo nos muestran el virtuosismo de su autor en cuanto a técnica narrativa; sino que nos permite reflexionar sobre temas tan delicados como el odio, la maldad, el suicidio y el incesto".

Puntuación: 8,1

"Este libro es espectacular. El máximo exponente de la literatura futurista. Una distopía estremecedora y sumamente horripilante. Sin embargo la realidad actual está muy cerca de la descrita en esta novela. La trama más atrapante que hasta ahora he leído."

Puntuación: 8,2

"Excelente historia, impecablemente narrada. Situada en medio de la Revolución Francesa, con una prosa cargada de agudeza y crítica inteligente, en momentos irónico, en momentos oscuro. Dickens es claramente una mente brillante que no se dejó nublar por la dureza de su historia de vida personal a la hora de desenmascarar la estupidez gregaria de una turba de gente enceguecida por el odio y la venganza, así como no escatimó en detalles terribles sobre el abuso de la aristocracia hacía el pueblo. Mentes con semejante integridad para el análisis emocionan, ya que son las que escasean en los tiempos que corren donde alistarse bajo una ideología partidaria de forma irracional y obsecuente parece ser el peinado de moda destinado a anular cualquier actividad cerebral que se asemeje al pensamiento crítico. Bien por Dickens y bien por los que quedan como él".

Puntuación: 7,7

"Pocas veces la ciencia ficción tiene tanto carácter como lo demuestra está maravillosa novela. Si no la han leído deben de hacerlo cuanto antes".

Puntuación: 8,2

"Impresionante novela de Kafka, denuncia atroz del sistema. El proceso es la vida en suspenso, en la nada, en cumplir obligatoriamente partes mínimas del proceso que no conducen a nada concreto. Un mundo en el que el orden jerárquico es complejo e infinito y en el que los funcionarios ignoran todo sobre el proceso antes y después de su propia intervención. Cada situación es limitada e incierta. Es eso: la incertidumbre como norma y la imposibilidad de aceptar o de rechazar el proceso porque la vida de uno ya es parte de él. Super recomendable para el que todavía no lo leyó".

Puntuación: 8,3

"Historia, narración, metanarración, innovación, creatividad. Para mí, una de las obras más entretenidas y desafiantes de la literatura del siglo XX. Única. Una de esas obras en donde la creatividad ya se convierte en un sujeto en sí mismo y que a partir de la propuesta del autor no se puede más que disfrutar. Para mí, un descubrimiento fortuito y gratificante".

Puntuación: 7,9

"Comienza así: 'Todo empezó por un número equivocado, el teléfono sonó tres veces en mitad de la noche y la voz al otro lado preguntó por alguien que no era él. Mucho más tarde, cuando pudo pensar en las cosas que le sucedieron, llegaría a la conclusión de que nada era real excepto el azar'. Es un libro interesante, aunque no es de los mas sencillos de Paul Auster. Conviene acercarse habiendo leído otros como Música del azar o El palacio de la luna".

Puntuación: 7,7

"El libro, que fue prohibido por años, es uno de los favoritos entre los adolescentes. Para los adultos que lo lean puede que se sientan algo frustrados tal como se suelen sentir frente a un adolescente real, y esto es lo que constituye su valor literario".

Puntuación: 8

"Un viaje asombroso, de a momentos perturbador por los pensamientos del personaje y los propios. Fan del flujo de la consciencia. Lo recomiendo. Ojo con no perder la cabeza".

Puntuación: 7,9

"El misterioso comienzo es tan sugerente como extraño, pero contiene la clave del desarrollo y conclusión de El buen soldado de Ford Madox Ford, una de las novelas más redondas y perfectas del pasado siglo XX".

Puntuación: 8,2

"¡Qué humor! Lo recomiendo".

Puntuación: 8,2

"Sin duda una muy buenas reflexiones sobre diferentes temas. Las ideas centrales son: las condiciones penosas de los obreros durante los inicios de la Industrialización; la lucha por construirse su propio destino; romper con las normas establecidas y el amor sincero y noble como concepto redentor".

Puntuación: 7,8

"Mucho se podrá decir del Ulises de Joyce, pero nada podrá cambiar la sensación de descubrimiento que deja a cada página por la que uno transita a pesar de lo cotidiano de lo narrado, pero visto desde un ángulo que fue revolucionario y completamente nuevo en su momento. Oda a Joyce y felicidades a sus tantos seguidores y otra oda a esa Dublín que se nos mete hasta los huesos por el naturalismo con que es descrita".

