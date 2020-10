Eugenia de York. Su hijo no recibirá título ni tratamiento de Alteza Real

La foto más reciente de la princesa, caminando feliz y radiante por las calles de Notting Hill. Fuente: HOLA - Crédito: Grosby

El feliz anuncio llegó a través de las redes sociales. El viernes 25, la princesa Eugenia (30) publicó en su cuenta de Instagram una foto de unos escarpines con una leyenda que no dejó lugar a las dudas: "Jack y yo estamos muy emocionados por el comienzo de 2021", escribió. Y sumó un emoji de una cara de un bebé.

El niño en camino será el primer nieto para el príncipe Andrés y Sarah Ferguson, y el noveno bisnieto para la reina Isabel II y el duque de Edimburgo. Ocupará el undécimo lugar en la línea de sucesión al trono y desplazará una posición al príncipe Eduardo, cuarto hijo de la Reina, y a sus dos hijos, Lady Louise y James, vizconde de Severn. Sin embargo, salvo que intervenga la soberana emitiendo una nueva patente real, el hijo de la princesa Eugenia no va a recibir título alguno ni va a ser revestido con el tratamiento de Alteza Real, ya que ambos privilegios se transmiten o heredan por línea masculina y su padre, el empresario Jack Brooksbank (30), no obtuvo título al casarse con la princesa (si bien en un principio se rumoreó que podría ser el nuevo conde de Northallerton, esto finalmente no sucedió). Seguramente, el título de duque de York quedará libre tras la muerte del príncipe Andrés, ya que no tiene descendencia masculina. En las casas de apuestas los jugadores predicen que será una niña y los nombres más elegidos son Alice, Arthur y Victoria.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson durante la presentación en sociedad de la princesa Eugenia, su segunda hija, en marzo de 1990. Fuente: HOLA

La imagen con la que Eugenia anunció su embarazo: unos escarpines en forma de osito de la marca John Lewis que cuestan ocho euros y no dan pistas acerca del sexo del bebé. En su mano podemos ver el anillo de compromiso con un zafiro Padparadscha rodeado de diamantes. Fuente: HOLA

Hace casi dos años, el 12 de octubre de 2018, Eugenia y Jack se casaron en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Fuente: HOLA

