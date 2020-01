Fabiola Yañez. La primera dama viajó a Israel con estilista personal

Carolina Marafioti, favorita de actrices como Julieta Ortega y Nancy Dupláa, se convirtió en su asesora fashion desde el día de la asunción y es la responsable de la evolución en el estilo de la actriz y periodista

El outfit de Fabiola Yañez en la asunción de Alberto Fernández fue un acierto celebrado por los especialistas del mundo de la moda: con un vestido color pastel de Evangelina Bomparola, sin escote y por debajo de las rodillas y stilettos al tono de Sylvie Geronimi, la actriz y periodista resultó tan fotografiada como el flamante presidente de la Nación. Y ese look tiene una responsable: Carolina Marafioti, estilista de actrices como Julieta Ortega, Julieta Díaz, Nancy Dupláa y Andrea Rincón.

Hija del conocido Mochín Marafioti (productor discográfico, musicalizador de radio y conductor), Carolina empezó a vincularse con la moda hace años: mientras estudiaba Arquitectura, les armaba equipos a sus amigas con lo que tenían en el ropero. Y aunque todo empezó como un hobbie, en poco tiempo se convirtió en un trabajo a tiempo completo y una pasión. Creativa, mitad psicóloga mitad productora, su función es ayudar a las mujeres que la consultan a encontrar un estilo propio y a tener confianza en sí mismas. "Me conecto con la persona -cuenta-. Ese es mi punto de partida. Hay un poco de química que tiene que suceder. Cuando me reúno por primera vez con alguien hay algo que hace clic. Tenemos que inspirarnos mutuamente". Acostumbrada a trabajar en equipo -su tarea no se limita a elegir ropa, también busca peinador, maquilladora, manicura y todo lo que haga falta en pos de que el resultado integral sea excelente-, Carolina analiza cuidadosamente cada evento con la "musa" en cuestión y, recién entonces, define el estilismo. "Hay que saber cuándo es momento de jugarse y cuándo ir a lo seguro. Tiene que ver con los tiempos personales, las inseguridades, el contexto social y político. Hay mujeres más permeables que otras y la confianza se va construyendo de a poco", explica.

Su llegada a Israel, Fabiola fue recibida con un ramo de flores. Para el viaje eligió una blusa de satén con lazo en el cuello, tapado de lana con ribete de piel en color rosa y cartera de cuero con sus iniciales, FY.

Desde que se convirtió en primera dama, Fabiola usa un maquillaje más natural, que destaca sus rasgos y la hace ver fresca

El mismo lució en celeste durante su viaje en solitario a Roma

Y ella se ganó la confianza de la primera dama argentina, que volvió a buscarla para lucir impecable durante la primera gira internacional en la que acompañó al Presidente: Marafioti viajó con Fabiola a Israel al Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del 75° Aniversario del Holocausto, y fue artífice de su "valija de estilo" que, una vez más, dio la talla. Con creaciones de las etiquetas favoritas de la primera dama -Evangelina Bomparola y Ménage à Trois, entre otras-, logró que brillara en todas sus apariciones junto al presidente Fernández, especialmente durante el encuentro y la comida con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su mujer Sara, donde el look de Fabiola fue tan elegante como sobrio.

Vestida, peinada y maquillada para la asunción de su pareja, Alberto Fernández, Fabiola posó para una selfie junto a su equipo de confianza: el peluquero Sixto "Cuba" Valdez (jefe de peluqueros en "Bailando"), Caro Marafioti y la maquilladora Verónica Zarate, encargada de retratar el momento. Fuente: HOLA

Meredith Koop fue la gran apuesta -y el secreto mejor guardado- de Michelle Obama: la asesoró con su vestuario durante los ocho años en los que fue primera dama de Estados Unidos. Autora de su cambio de look -lejos del estilo clásico y algo comedido con el que llegó al poder, Koop la convirtió en una referente de la moda, retratada en las tapas de las revistas más importantes-, recién salió de las sombras cuando Michelle dejó la Casa Blanca, rutilante como una auténtica estrella. Y algo similar ocurre con Mathieu Barthelat, el gran responsable de que Brigitte Macron, la primera dama de Francia, se haya animado a romper todos los estereotipos fashion que encorsetan a las mujeres de mediana edad. Impulsada por el asesor de imagen, Brigitte marcó tendencia con sus minifaldas ajustadas y sus transparencias desde su primera aparición de la mano de Emmanuel Macron.

Con un vestido negro de mangas acampanadas, stilettos y sobre en verde, Fabiola acompañó al presidente Fernández durante el encuentro con Benjamín Netanyahu Crédito: afp

Hay que decir que Fabiola Yañez luce cómoda en su papel y, en el poco tiempo que lleva en el centro de la escena, su estilo evolucionó a la perfección: los cambios en su vestuario y la renovación de su peinado y su maquillaje (luce fresca y natural) proyectan una imagen formal y cuidada hasta el mínimo detalle.

Con la ayuda de Carolina Marafioti, la primera dama encontró un estilo propio: elegante, con detalles clásicos y sin estridencias

Para el acto en memoria de las víctimas del Holocausto, Fabiola Yañez llevó un vestido camisero en color camel con estampado de pitón en el cuello, el cinturón y los puños. Y la bandera argentina sobre el lado izquierdo de su pecho.

El peinado -con ondas suaves y la cara despejada- se llevaba bien con el resto del equipo. Crédito: getty images

Entre las etiquetas nacionales favoritas de Fabiola se cuentan Evangelina Bomparola y Ménage à Trois, de Amelia Saban

Caro Marafioti posteó su foto en los pasillos de Casa Rosada el 11 de diciembre pasado