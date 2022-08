Sin feriados en septiembre: cuándo son los días no laborables y cómo se pagan

El calendario oficial argentino dejó un sabor amargo para muchos: no hay feriados en septiembre. Sin embargo, la mala noticia se compensa de forma parcial, ya que el mes que viene tiene definidos dos días no laborables, aunque no aplican a todas las personas. La forma de pago para estas jornadas especiales está descripta en la Ley de Contrato de Trabajo.

Las fechas que tienen este estatus son el lunes 26 y el martes 27 de septiembre. Esto se debe a que entre el domingo 25 y estos dos días se lleva a cabo el Año Nuevo Judío, también llamado Rosh Hashaná, que recuerda la creación del Universo.

De todas formas, como lo marca la ley, los días no laborables no son feriados. Esto quiere decir que el descanso no es generalizado, sino que queda a criterio del empleador. De esta manera, en esos días, la posibilidad de no trabajar suele concederse a las personas de religión judía, pero no se extiende al resto de empleados.

El shofar (instrumento ritual), la granada y la miel, símbolos del año nuevo judío Shutterstock

Otra diferencia con los feriados nacionales que marca la Ley de Contrato de Trabajo es respecto a cómo cobran quienes deben trabajar en estas fechas: en estos casos, la paga se mantiene igual que en una jornada regular. Es decir que, aún si se debe acudir al puesto de trabajo, no se percibirá mayor salario como sí ocurre con los días de asueto, en los que se cobra el doble.

Sumado al Año Nuevo, habrá otro día no laborable para la comunidad judía antes del próximo feriado que aplica a todos los argentinos: el 5 de octubre se celebra el Día del Perdón, también llamado Yom Kipur.

Cuándo es el próximo feriado en la Argentina

Poco después del Día del Perdón llegará el esperado fin de semana extra largo que cortará la sequía de feriados de septiembre. Se trata del período que empezará el viernes 7 de octubre con un puente turístico y que continuará hasta el lunes 10 de octubre, con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, antes llamado Día de la Raza.

Esta fecha conmemora la llegada de Cristóbal Colón y su expedición de tres carabelas a la Isla de Guanahani, en el archipiélago de las Bahamas: el primer contacto registrado entre los marineros europeos y los nativos americanos, que daría paso a la conquista de América por parte de los recién llegados.

Aunque la historia muestra que la expedición llegó al nuevo continente un 12 de octubre de 1492, el día de asueto se movió al 10 por tratarse de un feriado trasladable. Esto quiere decir que, por ley, puede pasarse a un viernes o un lunes de manera que extienda el fin de semana. De todas maneras, que tenga esta categoría no le quita las particularidades de los días de asueto generalizado.

Por eso, no solo será obligatorio dar el día libre, excepto en casos puntuales, sino que quienes deban concurrir a sus puestos de trabajo deberán percibir el doble de paga que una jornada regular, tal como dispone la Ley de Contrato de Trabajo.