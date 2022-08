Cuándo es el próximo feriado del 2022 que incluye fin de semana extra largo

El próximo feriado ya es un tema de conversación entre quienes aún disfrutan o no pudieron tomarse el descanso de este lunes 15 de agosto, el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín, y quieren saber cuándo será posible volver a tener un día como este.

El calendario oficial de feriados elaborado por el ministerio del Interior ofrece dos noticias sobresalientes: no habrá feriados desde aquí a octubre, pero cuando llegue se tratará de un fin de semana extra largo que permita reparar todo el tiempo transcurrido.

En cuanto a la primera información, el calendario destaca que no hay días feriados o no laborables en agosto, pero sí hay dos de estos últimos en septiembre: el 26 y el 27, siempre de tarde a tarde, se festeja el Año Nuevo Judío, que es tenido en cuenta como un día no laborable, por lo que las personas que profesen esta fe deberán comunicárselo a sus empleadores.

El fin de semana largo entre el viernes 7 y el lunes 10 de octubre será feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que conmemora el primer contacto entre la expedición europea de Cristóbal Colón y el continente americano Archivo

Luego de septiembre, octubre también abre con un día no laborable para la comunidad judía: el 5 del mes se celebra el Día del Perdón, también llamado Yom Kipur, en el que los creyentes de esta fe buscan comenzar su año nuevo libres de pecados y culpas, a través de pedidos de disculpas cuidadosamente reflexionados.

El Yom Kipur caerá el miércoles, y sólo dós días después, el viernes 7 de octubre, será el próximo feriado para todos los argentinos. Se trata de un día de asueto establecido como feriado turístico, ya que permite hacer de puente y generar un fin de semana extra largo con el siguiente feriado.

La extensión máxima posible del sábado y el domingo vendrá con otro feriado el lunes 10, cuando los argentinos festejarán el descanso pero también el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el antiguo Día de la Raza, que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahani, el 12 de octubre de 1492, en el primer contacto oficial entre europeos y pobladores de lo que hoy es América.

La fecha se adelantará a su efeméride histórica porque por ley es uno de los feriados trasladables de nuestro calendario, lo que hace que se mueva hacia adelante o atrás en función de estirar el fin de semana, como ocurre en esta ocasión.

De esta manera, el calendario adelanta un fin de semana extra largo en un mes primaveral como es octubre, lo que sin dudas fomentará la movilización de cientos de miles de turistas, que podrán aprovechar el lanzamiento del Previaje para pensar una escapada.

Se lanza el Previaje 3: ¿cómo inscribirse?

Aquellos que proyecten una escapada el próximo fin de semana largo tienen de su lado la confirmación de una nueva edición del Previaje, el programa del ministerio de Turismo que otorga un retorno del 50% sobre las reservas hechas en el sector turístico.

Las personas dentro del programa reciben una tarjeta plástica en la que se acreditan los montos, que deben presentarse con las facturas en la aplicación Mi Argentina, y tienen un tope de devolución de hasta $100.000.

Se incluye las compras de servicios turísticos nacionales en agencias de viajes, alojamiento, pasajes aéreos y terrestres y/u otros servicios turísticos a prestadores registrados en el Previaje. El crédito podrá utilizarse desde la fecha programada para el viaje hasta el 31 de diciembre de este año.

La inscripción en el programa está habilitada para cualquier persona mayor de 18 años, siempre que posea CUIT o CUIL. También se debe contar con una cuenta en Mi Argentina con validación de identidad por datos biométricos (nivel 3) y que declare un domicilio en el país. La información ingresada por las personas beneficiarias y los prestadores tendrá carácter de declaración jurada.