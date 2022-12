Fiesta de fin de año en la empresa: cuáles son los errores que no tenés que cometer

escuchar

Diciembre es la época de las fiestas de integración de fin de año en las empresas, un momento de alegría y celebración, pero que, en ocasiones, también se puede convertir en el escenario de graves errores. El consumo excesivo de licor es uno de ellos. Conocé algunos de esos inconvenientes, según expertos consultados por la página El empleo, para evitar situaciones bochornosas y, en algunos casos, enfrentarse a hechos que puedan ser causal de despido.

De acuerdo con los expertos, todo empleado debe saber “la naturaleza, objetivo y lugar donde se va a llevar a cabo la fiesta de fin de año de la oficina”. Del mismo modo, comprender que se trata de una reunión de trabajo “donde van a estar los compañeros y los jefes, por lo que el comportamiento debe ser impecable”.

Hay una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de las fiestas de fin de año Freepik

Estos son algunos de los errores que usted debe evitar a toda costa cometer en la fiesta de celebración de fin de año en su oficina o empresa;

Ojo con el consumo de licor

Es la base de todos los males. Pasarse de copas constituye un alto riesgo para la imagen de cualquier empleado, sin importar su rango. Para evitarse problemas lo primero es tener autocontrol y moderación. Si en su fiesta de la oficina ofrecerán licor, trate de alimentarse bien primero.

También acuerde con sus compañeros de más confianza algunos códigos de alerta y ayuda que eviten que se pase de copas y que se apoyen mutuamente en caso de que alguien se note ya pasado de copas. Si sos consciente que tenés problemas para controlar el consumo de licor, absténgase de tomar tragos durante la fiesta empresarial de fin de año.

La mayoría de los problemas en fiestas empresariales se dan por el consumo excesivo de alcohol (Foto: iStock)

Pilas con los temas que habla

Lo recomendable es que evite hablar de política, religión, fútbol o sexo durante una fiesta empresarial, sobre todo si vas a interactuar con personas de otras áreas de la empresa con las que poco o ningún contacto tiene durante el año. Al calor de unos tragos existe el riesgo de discusiones que, incluso, pueden terminar en peleas. Evitá también chistes o comentarios sobre temas de género, diversidad, raza o regionalismos, también propensos para fuertes discusiones.

Cuidado con las relaciones y coqueteos

Otro de los errores que más se cometen y que generan grave afectación a la imagen de las personas involucradas. Los relatos de jefes o compañeros que acosaron y persiguieron a mujeres (o viceversa) durante la fiesta de fin de año son, lastimosamente, una de las situaciones más repetidas y de los errores más comunes. De nuevo el consumo de licor tiene mucho que ver.

Incluso en parejas establecidas y reconocidas en la oficina, la recomendación es la prudencia, no excederse en demostración de cariño. En caso de presenciar un hecho de este tipo o de ser protagonista de uno, corte de inmediato con la situación, exigí respeto y distancia, para evitar que pase a mayores cualquier asomo de acoso o propuestas indecentes durante una fiesta de fin de año en la oficina.

No hablar de más

Ojo con lo que hablás o decís. Otro error común en estas integraciones empresariales de fin de año ocurre por personas que ‘se van de boca’ y hablan mal del jefe, la empresa misma o de otros colegas de la compañía. Nuevamente, el licor en este error tiene mucho que ver.

No digas comentarios desobligantes, no alientes el rumor y tené cuidado de los datos e información sobre la misma empresa que usted posee por su rol o posición, para que no reveles nada que no deba saberse en otras áreas del negocio.

No digas comentarios desobligantes, no alientes el rumor y tené cuidado de los datos e información sobre la misma empresa Freepik

Medir la confianza

Si durante todo el año su relacionamiento con compañeros de trabajo fue respetuoso, cordial y con una sana distancia profesional, en la fiesta de fin de año no debe ser distinto. No trasgreda códigos de confianza que jamás cruzó con sus compañeros o jefes. Si observás comportamientos o situaciones que traspasan dichos límites, que le generan incomodidad, lo mejor es despedirse y dejar la reunión.

El Tiempo (Colombia)

