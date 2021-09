Fiestas, excesos y amenazas, los amores de Diego Maradona en Cuba

Los años de Diego Maradona en Cuba dejaron varias historias y al menos dos amores. Tras llegar a la isla en el año 2000, el ídolo futbolístico se instaló en el país con la idea de llevar adelante un tratamiento de seis meses y terminó quedándose cinco años. En esa etapa, Maradona afianzó su vínculo con Fidel Castro, cuyo rostro se tatuó en una pierna. En las últimas horas, Mavys Álvarez, expareja del Diez de aquellos años contó cómo vivió el vínculo con el futbolista, dio algunos detalles de su rutina en Cuba y se manifestó arrepentida de la relación que tuvo con Maradona.

Sin embargo, no fue la única mujer con la que Maradona tuvo una relación estable: también Adonay Fruto, una joven de 19 años, llegó a vivir en una de las casas del establecimiento en el que el Diego se hospedaba en La Habana y, según su propio relato, quedó embarazada de gemelos producto de ese noviazgo.

“Era un privilegio ser su novia”, contó Álvarez el lunes en diálogo con un canal de televisión de Miami. Dando a entender cómo vivía un vínculo fundado en la admiración con apenas 16 años, la mujer (hoy de 41) expresó que hoy, en cambio, siente “vergüenza de lo vivido”. Además, la cubana relató que guardó silencio todos estos años por temor. “Tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él o del Gobierno de Cuba”, señaló.

La historia de Mavys Álvarez, uno de los amores de Diego Maradona en Cuba

Álvarez contó que conoció a Maradona el viernes 1° de septiembre de 2000. Según su relato, siendo una adolescente, un empleado del hotel en el que se hospedaba Diego la interceptó mientras paseaba por Matanzas (en el este de La Habana) bajo la mirada de Carlos Ferro Viera, amigo del futbolista. “Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, contó al canal norteamericano América Teve.

Mavys Álvarez y Diego Maradona

Después, la joven fue trasladada a un hotel en Varadero en el que la recibió Guillermo Coppola y luego, finalmente, conoció a Maradona. “Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, señaló la mujer. Con el tiempo, la relación se afianzó y comenzaron a convivir en La Pradera, un Centro Internacional de Salud en el que él se encontraba. “Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres. La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de las que me costó tanto trabajo salir”, sostuvo. Según contó Álvarez, si bien se trató de una relación consentida, hoy siente “pena” de ella misma, y de haber sido “parte de todo eso”. Durante la polémica entrevista que dio la vuelta al mundo en las últimas horas, Álvarez también contó que en distintas oportunidades se negó a participar en fiestas sexuales que proponía Diego.

Adonay Fruto, la novia cubana de Maradona

En 2019, luego de confirmar que el Diez tenía tres hijos no reconocidos en Cuba, el abogado Matías Morla reveló que dos de ellos eran hijos de Adonay Fruto, una novia que el deportista tuvo durante su estadía en la isla. “Con una pareja, con quien tuvo una relación más estable, tuvo un varón y una mujer, que creo que se llevan dos años de diferencia”, dijo el letrado en El Diario de Mariana (eltrece) sobre el fruto de la relación entre Diego y Adonay.

Adonay Fruto en la revista española Interviú en 2004

Según informaron algunos medios en aquella época, la mujer quedó embarazada a principios de 2004, cuando tenía 20 años. Igual que lo había hecho Mavys, durante su relación con Maradona, ella y su mamá Marlén Cánovas vivieron en la casa N° 2, que Maradona conservaba en La Pradera. En septiembre de 2002, la joven habló en una cámara oculta que le hizo el programa de televisión peruano Magaly TeVe y contó que estaba enamorada de Maradona.

Además, posiblemente con la intención de blindar al Diez y ocultar la noticia de su paternidad, sostuvo que había estado embarazada de gemelos varones que eran hijos del deportista y que perdió el embarazo tras caerse de unas escaleras por huir de una periodista argentina que la quería entrevistar. En ese mismo informe televisivo, la mujer dijo que recibía amenazas de Claudia Villafañe, que supuestamente la había llamado para pedirle que “no destruya la vida de sus hijas”.

En 2004, Adonay accedió a dar una entrevista al medio español Interviú y habló de la proyección de su relación la estrella deportiva. “Espero que exista un futuro bonito para nosotros”, expresó. “Yo no he pensado en el matrimonio, aunque mi corazón sí lo quisiera”, luego, se le preguntó si le gustaría tener un hijo de Maradona. “Sí, por supuesto. Le llamaría Diego Adonis”, respondió. Aunque las distintas versiones publicadas a lo largo de los últimos años difieren, según expresó Matías Morla en medios de comunicación argentinos antes del fallecimiento del deportista, Maradona tendría tres hijos cubanos: Joana, Lu y Javielito.