Finca Sophenia reconocida entre las 50 mejores bodegas del mundo según Forbes

Entre las más destacadas del globo, Finca Sophenia celebra un hito que la posiciona en la elite vitivinícola mundial. La bodega entró en el lugar 23 de la lista “The World’s 50 Best Wineries 2025” de Forbes, elaborada por Virgin Wines. Este reconocimiento también la ubica como la quinta bodega nacional más puntuada por este ranking en el que comparte lugar con las francesas Chateau Smith Haut Lafitte y Chapoutier, la australiana Penfolds, la uruguaya Garzón, entre otras.

Cabe destacar que la mencionada guía de Forbes representa un prestigioso ranking que reconoce la excelencia en la producción de vinos, trayectoria, responsabilidad y compromiso medioambiental y experiencia integral que ofrecen las bodegas a los visitantes. Entre otros criterios, el raking apunta a considerar la tradición generacional, es decir, la historia y legado familiar en la producción de vinos; la capacidad de gestión propia o independencia y eficacia en la administración; la sustentabilidad y medio ambiente o el compromiso con programas de sostenibilidad e impacto ambiental. También, la calidad consistente o el reconocimiento en concursos internacionales y puntajes constantes en sus vinos; y, por último, el enoturismo, es decir, la oferta de actividades y experiencias para visitantes.

Un nuevo impulso

Eugenia y Roberto Luka, dos generaciones al frente de la finca. NACHO GAFFURI

En la actualidad, y con 27 años de historia, Finca Sophenia reafirma una nueva etapa marcada por el impulso de las nuevas generaciones. Eugenia Luka, hija de Roberto Luka, su fundador, es quien lidera la renovación de la compañía. Esto es posible a partir de un proyecto que combina la experiencia de su padre y una visión enfocada en la innovación, la exploración de nuevas expresiones del terroir de Gualtallary y un compromiso inquebrantable con la sustentabilidad.

Roberto fue un pionero al elegir recorrer nuevos caminos cuando plantó los primeros viñedos en tierra virgen de Gualtallary, en la zona de Tupungato, en la provincia de Mendoza. Junto a Eugenia, la bodega reafirma ese espíritu y escribe un nuevo capítulo de su historia, pero con la mirada puesta en un consumidor que valora la transparencia, la sustentabilidad y la autenticidad.

“Estamos inmensamente orgullosos de este reconocimiento, que es el resultado del arduo trabajo y la pasión de todo nuestro equipo,” afirma Roberto Luka. “Ser parte de ‘The World’s 50 Best Wineries’ de Forbes es un reflejo de la calidad de nuestros vinos y de la dedicación que en cada botella y en cada experiencia que brindamos a quienes nos visitan” comenta Eugenia Luka.

Cabe destacar que Finca Sophenia nació inspirada por Eugenia y su mejor amiga Sophia, hijas de los fundadores y quienes dieron nombre a la bodega hace casi tres décadas. “Heredamos la pasión por el terroir de Gualtallary, pero nuestra mirada está puesta en el futuro”, expresa Eugenia. “Esta nueva etapa implica repensar cómo expresamos nuestro viñedo, cómo innovamos en cada proceso y cómo aseguramos que cada decisión sea sustentable”, agrega.

Tradición, experiencia e innovación marcan el futuro de la compañía.

El desafío actual es desarrollar vinos que reflejen con mayor precisión las distintas parcelas del viñedo, experimentando con técnicas de vinificación tanto innovadoras como ancestrales y buscando expresiones más puras de este territorio único. Asimismo, la transformación más profunda también se apoya en el compromiso ambiental. Desde 2020, Finca Sophenia inició un cambio cultural integral que la convirtió en la finca orgánica certificada más grande de Gualtallary y lleva tres años de tratamiento orgánico y una cuarta renovación de Certificación de Prácticas Sustentables.

Por otra parte, Eugenia se encuentra en la búsqueda constante de la mejora en el proceso productivo. De manera que, desde el viñedo hasta la botella, se implementan tecnologías y métodos que permiten elevar la calidad año tras año, con el objetivo de que cada añada supere a la anterior. Una combinación de conocimiento heredado e innovación impulsan esta etapa.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.