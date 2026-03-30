Leonardo da Vinci: “Mientras pensaba que estaba aprendiendo cómo vivir, he estado aprendiendo cómo morir”

“Mientras pensaba que estaba aprendiendo cómo vivir, he estado aprendiendo cómo morir”, esa frase atribuida a Leonardo da Vinci atraviesa siglos de historia y hoy vuelve a resonar con fuerza. En un presente marcado por el ritmo acelerado, la incertidumbre y la búsqueda constante de sentido, las palabras del genio del Renacimiento invitan a detenerse y reflexionar sobre el valor del tiempo y el aprendizaje.

Lejos de ser una mirada pesimista, la frase refleja una comprensión profunda de la existencia. Da Vinci, considerado uno de los grandes símbolos en la historia del pensamiento occidental, dedicó su vida a explorar prácticamente todos los campos del conocimiento: la pintura, la anatomía, la ingeniería, la botánica y la ciencia. Obras inmortales como Mona Lisa o La Última Cena son solo una parte de su legado; detrás de ellas existía una mente obsesionada con comprender cómo funciona el mundo.

Da Vinci se hizo famoso por su aporte a múltiples áreas del conocimiento (Foto: X)

En ese sentido, la frase puede interpretarse como una reflexión sobre el paso del tiempo. Mientras el ser humano cree estar dominando el arte de vivir a través de acumular experiencias, conocimientos o logros, también avanza inevitablemente hacia el final de su existencia. Para Da Vinci, esa conciencia no era motivo de resignación, sino un impulso para seguir aprendiendo.

Su obra demuestra que la curiosidad y la observación pueden transformar la forma en que entendemos la realidad. Sus cuadernos, llenos de dibujos y anotaciones sobre el cuerpo humano, las máquinas o la naturaleza, anticiparon descubrimientos que la ciencia confirmaría siglos después. Por eso, este autor se volvió un ejemplo en carne propia de lo que es “vivir aprendiendo”.

Da Vinci fue una figura clave del Renacimiento (Foto: X)

Hoy, más de 500 años después de su muerte, el pensamiento de Da Vinci sigue ofreciendo una enseñanza vigente: vivir plenamente implica aceptar que el tiempo es limitado. Y justamente por eso, cada momento puede convertirse en una oportunidad para aprender, crear y dejar una huella en el mundo.