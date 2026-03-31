Minecraft Experience llega a Buenos Aires: cuándo abre Moonlight Trail, cuánto salen las entradas y cómo comprarlas

Buenos Aires será la sede del estreno mundial de Minecraft Experience: Moonlight Trail, una propuesta nocturna y al aire libre basada en el universo del videojuego. El recorrido arrancará el 15 de mayo en Ciudad Universitaria y atraviesa ocho zonas inmersivas con desafíos, interacción y una misión final para restaurar un faro.

Minecraft Experience: Moonlight Trail se presenta como una aventura nocturna al aire libre basada en el universo del videojuego más vendido de todos los tiempos, con más de 300 millones de copias vendidas Gentileza

Cómo es la experiencia inmersiva de Minecraft

Minecraft Experience: Moonlight Trail se presenta como una aventura nocturna al aire libre basada en el universo del videojuego más vendido de todos los tiempos, con más de 300 millones de copias vendidas. El recorrido comienza en El Campamento, donde los asistentes conocen la leyenda del antiguo faro y reciben la misión inicial.

Desde allí, los visitantes atraviesan ocho biomas interactivos inspirados en Minecraft. A lo largo del trayecto deben fabricar herramientas, encontrar mobs icónicos y reunir recursos para avanzar. La experiencia termina con un enfrentamiento final en el que los participantes deben defender y restaurar el faro antes del cierre en La Aldea.

Cuándo y dónde es Minecraft Experience: Moonlight Trail en Buenos Aires

¿Cuándo? La experiencia comenzará el 15 de mayo.

¿Dónde? Ciudad Universitaria.

Entradas: la venta general se habilitó el martes 31 de marzo a las 16 y hay 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito de Santander.

Cómo comprar entradas paso a paso

Los visitantes atraviesan ocho biomas interactivos inspirados en Minecraft. A lo largo del trayecto deben fabricar herramientas, encontrar mobs icónicos y reunir recursos para avanzar Gentileza

El circuito de compra que muestra Ticketek en las capturas compartidas es este:

Ingresar a la página oficial de Minecraft Experience o a Ticketek.

Hacer clic en “Ver fechas”.

Esperar el turno en la fila virtual si el sistema la activa.

Elegir el día de la visita.

Seleccionar el tipo de entrada.

Elegir el horario disponible.

Indicar la cantidad de tickets.

Hacer clic en “+ Agregar tickets”.

Revisar el resumen de compra y avanzar en “Paso siguiente”.

Seleccionar el medio de pago y completar la operación.

Una vez terminada la compra, el evento se entrega con e-ticket. Ticketek indica además que el comprobante queda disponible en el historial de compras y puede presentarse desde el celular al ingresar.

Cuánto salen las entradas

La experiencia termina con un enfrentamiento final en el que los participantes deben defender y restaurar el faro antes del cierre en La Aldea Gentileza

Los valores cambian según la fecha y el horario. Por ejemplo, para el viernes 15 de mayo aparecen estas opciones de referencia:

Ingreso general: $49.000 para el turno de las 21

VIP - Fast Pass: $70.000 para el turno de las 20.30

Pack 4 personas: $147.000 para el turno de las 21

Parking: $30.000

Seguro menor de 24 meses: $7000

Según la información oficial, conviene llegar unos minutos antes del horario elegido. También señala que, si una persona pierde su turno, el acceso tardío queda sujeto a disponibilidad. Los turnos se venden en franjas de 30 minutos y que la experiencia dura aproximadamente una hora. También aclara que los menores de 16 años deben entrar acompañados por un adulto y que los chicos de hasta 2 años inclusive no pagan entrada, aunque sí deben abonar un seguro obligatorio para acceder.