Franc Molinos, de 38 años, hace siete que vive en un camión: “No pago alquiler, no pago luz y apenas gasto en agua”

En un presente económico donde los costos fijos presionan el bolsillo de los ciudadanos, Franc Molinos eligió un camino poco convencional. Hace siete años, este hombre de 38 años dejó su casa tradicional para habitar un camión. Su decisión apunta a una búsqueda deliberada de autonomía financiera y una movilidad geográfica constante, elementos que definen su rutina actual en la ruta.

“Llevo siete años sin pagar alquiler, no pago luz y apenas pago agua”, explicó Molinos al difundir su experiencia mediante plataformas digitales. Hoy, el nómade construye una audiencia masiva que supera los 100.000 seguidores en Instagram y los 50.000 en TikTok. Esta exposición pública le permite monetizar su estilo de vida a través de la venta de libros y la producción de un podcast donde analiza los pormenores de vivir sin una dirección fija.

Vive en un camión hace siete años y explica por qué no vuelve a una casa

La transformación resultó determinante para su realidad financiera. Al optar por un vehículo como residencia, el protagonista eliminó los gastos mensuales que absorben la mayor parte del presupuesto de cualquier trabajador. “La mayoría de los gastos que tenía desaparecieron cuando cambié de forma de vivir”, aseguró ante su audiencia. Ese capital, antes destinado a cubrir facturas convencionales, ahora financia sus proyectos personales, el mantenimiento del rodado y los traslados frecuentes hacia nuevos destinos.

Para concretar esta transición, Molinos dedicó tiempo y recursos al acondicionamiento interno del camión. El diseño contempla una cocina equipada, áreas de guardado, un sector para el descanso y un sistema eficiente de gestión de recursos hídricos. La independencia energética surge gracias a paneles solares instalados en el techo, los cuales generan la electricidad necesaria para sostener su actividad profesional remota. Esta autosuficiencia resulta clave para evitar la dependencia de la red eléctrica convencional durante largos períodos.

Franc vive y viaja con sus dos perros (Captura: Instagram @4patasy4ruedas)

La posibilidad de residir en un espacio con ruedas cambió su noción de arraigo. Al carecer de un contrato de locación, Molinos elige su entorno según su voluntad. Sin embargo, el estilo de vida nómada presenta desafíos operativos cotidianos. Si bien la eliminación del alquiler alivia sus finanzas, el mantenimiento mecánico del vehículo demanda una inversión constante. A esto se suma la gestión meticulosa del agua y la energía almacenada, que exigen una supervisión permanente para evitar carencias durante los viajes. Otros factores, como las condiciones climáticas externas y la búsqueda recurrente de sitios habilitados para estacionar, completan el panorama de las dificultades que enfrentan quienes eligen esta modalidad.

Franc Molinos vive en un camión desde hace siete años

A pesar de los retos, Molinos mantiene una visión positiva sobre su elección tras casi una década. El balance de su apuesta resulta favorable al priorizar la libertad personal sobre las comodidades de una vivienda fija. El hombre continúa su recorrido mientras explora nuevas maneras de financiar sus proyectos desde la ruta, confirmando que la decisión tomada hace siete años sigue vigente. En sus publicaciones, destaca la importancia de la organización y la capacidad de adaptación ante los imprevistos constantes que aparecen en el camino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA