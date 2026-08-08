Franc Molinos, vive en un camión hace siete años: “No pago alquiler, no pago luz y apenas gasto en agua”

En las redes sociales circulan todo tipo de historias y algunas de ellas logran llamar la atención por las decisiones poco convencionales que hay detrás. Una de ellas es la de Franc Molinos, un hombre de 38 años que hace siete años decidió dejar de pagar alquiler y convirtió un camión en su vivienda. Desde entonces, lleva adelante una vida nómade junto a sus perros y asegura que uno de los principales beneficios de su elección es el ahorro económico.

Mientras muchas personas destinan una parte importante de sus ingresos al alquiler y los servicios de una vivienda, Molinos optó por una alternativa que le permitió reducir de manera considerable sus gastos fijos. “Llevo siete años sin pagar alquiler, no pago luz y apenas pago agua”, explicó al compartir su experiencia en las redes sociales.

Una decisión que le cambió la vida

La transformación comenzó cuando decidió abandonar la idea de tener una vivienda tradicional y apostar por un espacio que, además de funcionar como hogar, pudiera trasladarse de un lugar a otro. Para eso, acondicionó el camión con los elementos necesarios para vivir y trabajar.

La vida sobre ruedas le permitió reducir sus gastos fijos (Captura: Instagram @4patasy4ruedas)

El vehículo cuenta con una cocina equipada, espacios de almacenamiento, un dormitorio y un sistema para acumular agua. También tiene paneles solares que le permiten generar electricidad y pasar períodos prolongados sin depender de la red eléctrica convencional.

De esta manera, Molinos consiguió eliminar algunos de los gastos que consideraba más importantes de una vivienda. El alquiler y la factura de electricidad dejaron de formar parte de su presupuesto mensual, mientras que el consumo de agua también se mantiene reducido gracias al sistema instalado en el vehículo.

“La mayoría de los gastos que tenía desaparecieron cuando cambié de forma de vivir”, sostiene. Según explica, el dinero que antes destinaba a mantener una vivienda ahora puede utilizarlo para viajar, mantener el camión y financiar otros proyectos personales.

Una casa que también le permite viajar

Vive en un camión hace siete años y explica por qué no vuelve a una casa

Además del ahorro, la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro es otro de los aspectos que más valora. Al no estar atado a un contrato de alquiler ni a una dirección fija, puede cambiar de ciudad cuando lo desea y elegir dónde pasar una temporada.

Molinos también convirtió esta experiencia en parte de su actividad profesional. Publicó libros, produce un podcast en el que cuenta sus vivencias como nómade y comparte su día a día con una comunidad que supera los 100.000 seguidores en Instagram y los 50.000 en TikTok.

Los desafíos de vivir sobre ruedas

Franc Molinos comparte su estilo de vida nómada a través de las redes sociales (Captura: Instagram @4patasy4ruedas)

Aunque destaca las ventajas económicas, reconoce que este estilo de vida también implica desafíos. El mantenimiento del vehículo representa un gasto importante, mientras que administrar el agua y la electricidad requiere planificación. A eso se suman el espacio reducido, las condiciones climáticas y la necesidad de encontrar lugares adecuados para estacionar.

Pese a esas dificultades, después de siete años Molinos sostiene que el balance es positivo. Para él, la posibilidad de reducir sus gastos fijos y, al mismo tiempo, tener la libertad de trasladarse cuando quiere convirtió al camión en una gran alternativa.