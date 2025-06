Voló gratis durante seis años: la historia del mayor impostor aéreo de los Estados Unidos

Durante seis años, Tiron Alexander engañó a aerolíneas como Spirit Airlines con formularios falsos y credenciales inventadas; reservó más de 120 vuelos y abordó 34 sin pagar un dólar. Ahora espera sentencia por fraude federal

Tiron Alexander pasaba el detector de metales como cualquier otro pasajero. Mostraba su identificación real, caminaba con seguridad, cruzaba la puerta del avión y saludaba al personal de cabina con una sonrisa relajada. Lo hacía tantas veces como podía, casi con la naturalidad de quien va al kiosco de la esquina. Volaba, siempre, sin pagar. Siempre con un boleto que no era suyo. O mejor dicho: que él mismo se había dado.

Durante seis años, este hombre de 35 años, nacido y criado en el sur de Florida, llevó adelante una estafa insólita: viajó gratis por todo Estados Unidos (y más allá) haciéndose pasar por tripulante de vuelo. Se presentó decenas de veces en mostradores de aerolíneas diciendo que era asistente o piloto, según el día, y usó una laguna burocrática del sistema de aviación comercial para burlar a las compañías.

Alexander conocía cómo funcionaban las cosas desde adentro. Porque, en efecto, alguna vez había sido parte del sistema: trabajó entre 2013 y 2015 como auxiliar de vuelo en aerolíneas regionales y más tarde entró al área de servicio al cliente de American Airlines. Eso sí: en los últimos tiempos ya no volaba. Estaba suspendido, sin sueldo. Pero no iba a permitir que nadie cortase sus alas...

Un Boeing 777 de la aerolínea United Foto: Pexels

En el mundo aeronáutico existe algo llamado “beneficio interlínea”. Es una especie de acuerdo tácito entre compañías para que los empleados puedan volar gratis (o muy barato) con otras aerolíneas. Un mimo de la industria para sus propios trabajadores. El sistema está pensado para pilotos, azafatas, mecánicos. Siempre que haya espacio disponible, pueden embarcar como pasajeros “no-revenue”, es decir, sin generar ingresos.

Alexander lo sabía bien. Y eso fue lo que usó. El mecanismo resultó sencillo: entraba al sitio web de una aerolínea (la low cost Spirit Airlines, con base en Florida, fue la que más usó) y completaba un formulario diseñado para personal de vuelo. Allí escribía su nombre, inventaba una matrícula de empleado, decía que trabajaba en Delta o en Alaska Airlines, o cualquier otra empresa aérea, que había sido contratado en tal fecha... y solo con eso se generaba una tarjeta de embarque sin costo, lista para volar.

El sistema que utilizó para defraudar no fue sofisticado en términos tecnológicos, pero sí eficaz. Por que Alexander conocía las debilidades del sistema: sabía que nadie iba a chequear los datos que ingresaba al sistema, nadie iba a verificar si trabajaba para la empresa que declaraba. Eso le permitió operar durante años sin ser detectado.

Durante seis años lo repitió cómodamente. Reservó más de 120 vuelos, y logró abordar al menos 34 sin pagar ni un centavo. Lo hacía con tanta frecuencia que Spirit terminó notando algo raro. ¿Por qué ese tal Alexander volaba tanto? ¿Por qué siempre con credenciales distintas? ¿Por qué aparecía como empleado de varias compañías a la vez?

La vista de Nueva York, desde la ventana de un avión Pexels

Cuando las piezas empezaron a moverse, todo cayó rápido. La TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) y el Departamento de Justicia se pusieron en marcha. Revisaron logs, hablaron con aerolíneas, detectaron inconsistencias. El principal blanco fue Spirit Airlines, pero también figuran en la investigación otros nombres: Delta, Alaska, American, Southwest, United. Para entonces, Tiron se había mudado a California... Pero no dejó de volar.

Lo detuvieron en febrero de 2025 en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, justo cuando estaba por abordar un vuelo a Australia. Esa fue su última “excursión profesional”. El impostor fue escoltado por agentes federales, esposado, y enviado de vuelta a Miami, donde lo esperaba un juicio federal.

El juicio fue rápido. No hizo falta escarbar demasiado. Había formularios, registros de vuelo, pases emitidos con identidades falsas, logs del sistema, mails internos, cámaras, todo. La evidencia hablaba sola. El 5 de junio de 2025, un jurado federal en Miami lo declaró culpable de fraude electrónico y de haber ingresado a zonas restringidas de aeropuertos bajo pretextos falsos. En total, hasta 30 años de prisión. Todavía falta la lectura final de la sentencia –prevista para agosto–, pero el destino de Alexander parece estar sellado: cárcel federal.

El interior de un avión de dos filas de 3 asientos (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Durante el proceso judicial, no hubo una gran defensa. Sus abogados, defensores públicos federales, no hicieron declaraciones. Tampoco él. El hombre que durante seis años se las había ingeniado para viajar por todo el país sin pagar un peso, ahora se quedaba quieto en un banquillo sin posibilidad de escape.

Lo curioso es que, según dijeron desde la TSA, Alexander nunca fue una amenaza para la seguridad de los vuelos. Siempre pasó los controles, mostró su identificación real, se sometió a la revisión como cualquier otro pasajero. No intentó colarse en la cabina, no llevó armas ni explosivos, no alteró el orden en ningún vuelo. Su delito fue más administrativo que terrorista.

Pero no por eso es menor. El Departamento de Justicia fue claro: se trata de un fraude “intencional, repetido y calculado”, con perjuicio económico real para las aerolíneas. Spirit Airlines, la más afectada, colaboró con la investigación, aunque no hizo comentarios públicos. Se sabe, sin embargo, que internamente ya comenzaron a revisar los protocolos de verificación de credenciales. Y no sería raro que otras compañías sigan el mismo camino.

El caso de Tiron Alexander explotó como un chisme. Era demasiado insólito para no llamar la atención. Un estafador sin violencia, pero con cálculo quirúrgico.

Muchos recordaron enseguida a Frank Abagnale Jr., el mítico estafador de los años 60 que decía haber volado gratis por todo el mundo haciéndose pasar por piloto de Pan Am. Esa historia, que inspiró la película Catch Me If You Can, tenía algo de encanto. Alexander no. Alexander no usaba uniforme ni sonreía como DiCaprio: simplemente, llenaba planillas online.

Tiron Alexander fue condenado por fraude tras aprovechar durante años el sistema de viajes interlínea reservado a empleados aeronáuticos Getty Images

Tiron Alexander espera su sentencia final. La audiencia fue fijada para el 25 de agosto de 2025, y estará a cargo de la jueza Jacqueline Becerra, quien deberá definir cuántos años pasará en prisión. Por los delitos por los que fue condenado –fraude electrónico y acceso indebido a zonas de seguridad en aeropuertos–, podría recibir hasta 30 años.

El caso quedó registrado en los archivos del Distrito Sur de Florida, y fue llevado adelante por los fiscales federales Michael C. Shepherd, Zachary A. Keller y Andrés E. Chinchilla. La investigación incluyó la colaboración de agentes especiales de la TSA, que ayudaron a documentar los accesos fraudulentos a zonas restringidas.