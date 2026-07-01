Friedrich Nietzsche: “La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar”

El 1 de julio, fecha que coincide con el Día Internacional del Chiste, resulta una oportunidad para reflexionar sobre una de las sentencias más citadas del pensamiento occidental. Atribuida a Friedrich Nietzsche, la frase “La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar” funciona como un eje para comprender la profundidad del filósofo más allá de su imagen severa. Lejos de ser un mecanismo de evasión, el humor para Nietzsche representa una manifestación superior de la inteligencia humana, una que permite sostener una distancia crítica necesaria para enfrentar la realidad sin caer en el dogmatismo.

El pensador alemán, quien transformó la filosofía a través de su cuestionamiento a la moral tradicional, integró la ironía como una forma de vitalidad. Esta perspectiva es respaldada por análisis recientes que sostienen que el humor no es lo opuesto a la seriedad, sino a la rigidez mental. Para Nietzsche, la capacidad de reírse de las propias circunstancias y dramas personales constituye un ejercicio de libertad interior. Como señaló el filósofo en su obra Más allá del bien y del mal: “Suponiendo que los dioses también practiquen la filosofía, podemos estar seguros de que saben reír de una manera sobrehumana y nueva”.

La ironía funciona como una forma de vitalidad dentro del humor Magnific

El humor, en este contexto filosófico, funciona como un antídoto contra lo que el autor denominó el “espíritu de la pesadez”. Este concepto se refiere al peso de la culpa y la solemnidad aburrida que, según el filósofo, limita el desarrollo del intelecto. Al respecto, el filósofo Darío Sztajnszrajber sostuvo en diálogo con LA NACION que el pensamiento crítico es fundamental para cuestionar las estructuras que condicionan la existencia humana, donde destacó que, aunque la filosofía a menudo busca verdades, el ejercicio del asombro y la capacidad de relativizar son clave para una vida plena. La risa, por tanto, permite ver lo absurdo de la condición humana sin sucumbir a la angustia.

Desde la perspectiva de Nietzsche, expresada en La voluntad de poder, el hombre es el único ser que ríe, un rasgo derivado de su capacidad única de sufrir profundamente y, en consecuencia, de inventar mecanismos de defensa existencial. Esta mirada no propone huir de la realidad, sino mirarla de frente con una cuota de ironía. La utilización del humor permite abordar temas complejos como la muerte, el amor y el absurdo, para alcanzar verdades que, muchas veces, un tratado académico no lograría expresar con la misma eficacia.

Lo absurdo genera reacciones de todo tipo, desde incredulidad hasta risa GETTY IMAGES

En la actualidad, la ciencia valida lo que estos filósofos intuyeron históricamente: el humor refuerza el sistema inmune, mejora las relaciones y ayuda a relativizar las cargas cotidianas. Así, la invitación nietzscheana a “aprender a bailar con los pies, con las ideas y con las palabras” se consolida como una estrategia intelectual para quienes buscan una vida más flexible y auténtica.