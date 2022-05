Fue a buscar trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y se sorprendió con cuánto le ofrecieron de sueldo

Un tiktoker grabó una secuencia de imágenes en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para exponer “los desafíos” a los que se enfrentan las personas que salen a buscar trabajo en locales comerciales y dentro de la industria gastronómica. El usuario, que en la red social se llama @ciudad.oculta, indagó sobre el salario mínimo y los horarios a cubrir, y quedó atónito al escuchar cuánto pagan por el empleo.

Las imágenes se hicieron virales en la red social, en ellas, el tiktoker expuso que en los lugares donde preguntó sobre las vacantes, los sueldos van desde los $28.000 hasta los $40.000 por mes, muy por debajo de lo que necesita una familia argentina para no ser considerada pobre.

“Vi que necesitan parrillero con experiencia”, comienza a relatar el hombre, quien pregunta sobre cuántas serían las horas que tendrá que cumplir para tener el empleo y la remuneración. “El tiempo es full time, arrancamos a las 11 am, cortamos, a las 7 de la tarde y desde ahí hasta el cierre: 1 o 2 A.M. De martes a domingo”, indicó el supuesto empleador quien especificó que pagan $1500 por día.

Un tiktoker grabó los "desafíos de buscar trabajo en Buenos Aires Captura de video

El video titulado como “Mirá cómo es buscar trabajo en Buenos Aires”, también repasa los desafíos a los que se enfrentan las personas que buscan un puesto en locales de ropa, indumentaria y tecnología. “Los horarios son de 8 a 20 de lunes a sábado. Descansa los domingos, nada más”, puntualiza una persona que brinda los datos del empleo en un local de ropa. “El sueldo inicial es de $30.000 para arriba”, expresa. En tanto, en una tienda de tecnología, indicaron que el horario de trabajo empieza a las 8 de la mañana hasta las 18.30, pero que el currículo vitae lo tenía que acercar cuando estuviese el encargado. Ante la consulta sobre el salario, una joven indicó que es de “más de $40 mil” por mes.

En otro sitio, los horarios eran similares a los de los locales de ropa e indumentaria. Según expresó una persona, el sueldo inicial estaba en “más de $20.000. “De acá tenés desde las 8 hasta las 18.30 y el sábado de 8 a 15 horas y que el sueldo inicial era de $40.000″, aclaró una de las personas que brindó información sobre el trabajo en un establecimiento.

Según el sondeo de un tiktoker, los sueldos en gastronomía y comercios de CABA van desde los $28.000 hasta los $40.000 Pexels

En un resumen, el tiktoker dejó en claro que había sitios donde el salario era aún más bajo que el que habían especificado en otros establecimientos. Por ejemplo, hubo algunos cuyo salario inicial era de $28.000 y los horarios eran los mismos y solo con un día de descanso.

En marzo pasado, el Gobierno oficializó el esquema de subas del salario mínimo, vital y móvil para 2022. Según especificaron a través en una resolución firmada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y publicada en el Boletín Oficial, el salario mínimo tenía que subir en abril a $38.940, mientras que en junio se elevará a $42.240. En agosto, en tanto, la suba llevará el monto a $45.540 y, finalmente, en diciembre, la suma totalizará en $47.850. En rigor, para fin de año deberá completarse un incremento del 45%.

El video que se viralizó en las redes sociales generó un gran debate, no solo por la carga horaria, sino también por los bajos salarios y la cantidad de días laborables que se tienen que cumplir los trabajadores. “Estadísticas argentinas: sueldo mínimo para no ser pobre [es de] $85.000. Entonces ya seríamos todos indigentes”, consideró un usuario. Mientras que otro, reaccionó: “Después dice: ‘En este país nadie quiere laburar, y no, con ese sueldo preferiría vivir de un plan”. “Y yo pago $30.000 de alquiler, tendría que buscar dos trabajos más”, se lamentó una persona, en referencia a los altos costos de los alquileres en CABA. “Bueno, ahí te das cuenta cómo estamos: sin controles y acorralados entre políticos chorros, trabajos mal pagos”, sentenció otro joven.