El desesperado pedido de un joven que mostró cómo lavan los cubiertos en el restaurante donde trabaja

A través de su cuenta de TikTok, un empleado mostró cómo se lavan los cubiertos en el restaurante donde trabaja y generó la indignación de todos. Las imágenes tuvieron mucha repercusión y en los comentarios aparecieron discusiones sobre los hábitos de higiene de los locales gastronómicos y el control que debería existir sobre esto.

Diariamente, circulan todos tipo de contenidos virales en las redes sociales. Dentro de los distintos géneros, uno de los más difundidos es el que muestra el detrás de escena de lugares de atención al público. Así como en varias ocasiones empleados hoteleros exhiben detalles desconocidos para la mayoría de la gente, en esta oportunidad fue el turno del rubro gastronómico.

Quien difundió el contenido fue el usuario Jj Pérez Dior, que trabaja en un restaurante en México. A través de dos videos que duran alrededor de 50 segundos cada uno, mostró cómo se lavan los cubiertos en su lugar de trabajo.

El desagradable video que compartió el usuario de TikTok

“Ayúdenme. Así lavan los cubiertos en un restaurante de la CDMX”, reza el texto que escribió el autor sobre la grabación. En la filmación hecha dentro de la cocina del establecimiento, se puede observar como otro empleado tiene tenedores, cuchillos y cucharas en una palangana llena de agua y jabón.

Inesperadamente, tomó una escoba que estaba apoyada contra el piso y comenzó a fregar. Luego de hacerlo durante unos segundos, tiró el agua restante y enjuagó el objeto. En el proceso, algunos de los cubiertos se cayeron al piso, pero fueron introducidos normalmente junto con el resto.

El contenido se volvió viral en cuestión de horas. Entre los dos videos que muestran esta forma de lavar, ya superaron las 6,5 millones de reproducciones, además de miles de likes y comentarios. Entre quienes escribieron, las opiniones estuvieron divididas.

Por un lado, la mayoría se escandalizó por lo ocurrido y mostraron sorpresa ante las imágenes. Sin embargo, otros consideraron que mientras la escoba no se use para otro proceso de limpieza no había ningún problema.

Por otra parte, también se generó una discusión entre quienes calificaron esto como algo normal en los locales gastronómicos y quienes lo negaron. Un grupo importante de usuarios aseguró que cosas así suceden en todos los restaurantes ya que casi ninguno tiene la higiene adecuada. Contrario a esto, muchos otros afirmaron que estuvieron en el ámbito gastronómico y que en sus lugares de trabajo no se empleaban estos métodos.

Más allá de la cuestión de los platos, la cuenta @jjperez243 tiene solo un puñado de videos compartidos y todos muestran deficiencia de higiene del restaurante donde trabaja. Junto con lo ya mencionado, también exhibió imágenes de una rata muerta en la cocina, una particular manera con la que descongelan el pollo, una ocasión en la que utilizaron un cucharón de cocina para destapar una cañería y la manera de almacenar los alimentos antes de prepararlos.

Por último, también compartió un último video en donde salió de la cocina y se dirigió a la zona de las mesas. Allí, mostró que había otra rata, esta vez viva, que caminaba junto a los comensales.