Edimar Rocha Martins, un albañil de 49 años, protagonizó un episodio que expone los peligros de los vínculos digitales en la actualidad. El hombre, residente en la ciudad de Imperatriz, inició un periplo de más de 2000 kilómetros hasta Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, con el objetivo de conocer a Jéssica Oliveira, una mujer que cautivó su atención a través de Instagram. Tras atravesar el duelo por el fallecimiento reciente de su madre, el trabajador buscaba compañía y encontró en el perfil de la supuesta granjera una promesa de estabilidad económica y una vida nueva en el ámbito rural. La cuenta, que ostentaba más de 300.000 seguidores, proyectaba una imagen de cotidianeidad que convenció al albañil.

El traslado comenzó el 9 de octubre: Edimar soportó 36 horas de viaje en colectivo con la esperanza puesta en el encuentro. La realidad golpeó con dureza el domingo 11, momento de su llegada a la capital mineira. Al descender del ómnibus, el hombre preguntó por el paradero de la mujer en diversos puntos de la ciudad, exhibió fotografías impresas de su rostro y buscó señales de su existencia. Ante el desconocimiento absoluto de los locales, el albañil comprendió el engaño. El personaje que él creía real era una creación de inteligencia artificial. “Ya caminé por todos lados con varias fotos, las mostré y pregunté si alguien conocía a esa persona. Todos dijeron que no, así que me sentí engañado”, relató Edimar al medio británico The Sun. Su testimonio revela la crudeza de la estafa digital, donde el victimario utiliza tecnología avanzada para manipular emociones ajenas.

Algunas de las imágenes de la mujer creada con inteligencia artificial Redes sociales

La decepción alcanzó ribetes dramáticos debido a la precaria situación financiera del hombre. Edimar invirtió todos sus ahorros en los pasajes y en el costo del viaje, por lo cual quedó sin recursos económicos en una ciudad desconocida. Ante la falta de medios para subsistir o regresar a su hogar, acudió al servicio municipal de asistencia a migrantes de Belo Horizonte. Los funcionarios del organismo le brindaron alimentos, acceso a ducha y asesoramiento preventivo sobre los riesgos de las estafas virtuales. Además, gestionaron su pasaje de vuelta hacia Tocantins, su estado natal. Este auxilio permitió cerrar, al menos en el plano físico, un capítulo que marcó su vida de manera profunda. “Vine en busca de la felicidad”, declaró el trabajador ante la prensa internacional tras confirmar la inexistencia de la mujer.

El caso despertó alarmas en diversos sectores. Samuel Costa, experto en tecnología, enfatizó la carencia de una regulación estatal que proteja a los usuarios ante identidades fabricadas con algoritmos. La Policía Civil de Minas Gerais aclaró que, hasta el momento, no existen denuncias formales sobre este hecho puntual. No obstante, los investigadores subrayaron que el empleo de inteligencia artificial para obtener beneficios ilícitos constituye el delito de fraude electrónico bajo la legislación vigente. Por su parte, el perfil de Instagram vinculado a la estafa desapareció de la plataforma tras la viralización del suceso.

Una recopilación de los videos publicados por la mujer falsa en redes

Especialistas en seguridad cibernética recomiendan cautela extrema al entablar lazos profundos con perfiles de redes sociales. La verificación previa mediante videollamadas, la validación de información y el rechazo a cualquier compromiso financiero o traslado físico son medidas necesarias para evitar situaciones similares. La vulnerabilidad de las personas frente a tecnologías que imitan comportamientos humanos con precisión milimétrica se convirtió en un desafío para la justicia y la ética digital actual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA