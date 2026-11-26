Cuando tenía 29 años, Joel Salazar dio un giro en su vida profesional; por ese entonces jugaba al futbol de manera profesional en Ferrocarril Oeste y abandonó todo para abrir un bar en su pueblo natal. Quien fue su empleada con el paso del tiempo se convirtió en su novia y ahora él, con 38 años, y ella, con 29, renunciaron a sus trabajos para recorrer el país en una motorhome.

En una entrevista que ofrecieron al canal de YouTube Pibitos Viajeros, los dos relataron cómo inició esta travesía por la Argentina y cómo es su experiencia de ir sin rumbo por la ruta con una camioneta acondicionada desde cero por ellos mismos.

La aventurera, así es la combi en la que Joel y Milagros viajan por el país (Fuente: Instagram/@laaventureraviajeraa)

“Salimos a vivir”

Salazar empezó su carrera profesional en el fútbol a los 15 años y se mantuvo activo hasta los 29. No solo jugó en distintos clubes argentinos, sino que también lo hizo por un corto periodo en Venezuela. En sus últimos años como deportista entendió que quería otro tipo de vida para sí mismo y fue allí cuando renunció a Ferrocarril Oeste.

Con el bolso en mano y una idea de cambio, se instaló en Huanguelén, provincia de Buenos Aires, donde vivía su familia. Después de un tiempo de organización, abrió un resto bar en el pueblo y dio rienda suelta a otro proyecto personal.

En ese marco conoció a Milagros, a quien empleó como moza. Con el paso de los meses, el vínculo empezó a hacerse más cercano y pasó a convertirse en una relación.

Joel y Milagros: un resumen de su vida viajera - @laaventureraviajeraa

De acuerdo a lo que reveló Joel en la entrevista, pese al noviazgo, tenían dificultades para llevar una vida como la que deseaban: “Nuestras charlas siempre eran como que no teníamos tiempo, no teníamos tiempo de vernos, no podíamos disfrutar la casa que habíamos hecho con esfuerzo”.

Fue así como resolvieron comprar un colectivo Mercedes 814 y lo reformaron a nuevo. Lo adaptaron con lo necesario para tener una vida sobre ruedas y emprendieron el primer viaje. “Renunciamos a nuestros trabajos y salimos a vivir y recorrer las rutas en motorhome”, reveló Milagros. Sin embargo, no todo salió como lo esperaban. En la travesía, un camión los chocó y durante un mes estuvieron frenados para reparar el chasis.

A pesar de la angustia inicial, la solidaridad de la comunidad viajera y de familias desconocidas fue fundamental para su recuperación: “A nosotros la gente nos pagó el arreglo del colectivo. Nosotros no podíamos. Hubo gente que nos transfería plata sin decirnos quién era, solamente quería colaborar”.

Habiendo renunciado a sus trabajos y con el transporte listo para seguir, lo vendieron por una combi a la que ellos mismos la convirtieron en una casa rodante. El beneficio: era de un tamaño más chico que el colectivo. “Es una Renault Master y le pusimos La Aventurera”, indicaron.

De ese modo, se volvieron creadores de contenido y a diario muestran en sus redes sociales (llamadas La Aventurera Viajera) cómo es su camino y qué descubren a cada paso. Según detallaron, el motorhome cuenta con tecnología moderna, como paneles solares y conexión Starlink, permitiéndoles trabajar y mantener su independencia.

Joel y Milagros viajan con sus dos perros y sin apuros. Acerca de este estilo de vida, Salazar advirtió que no todo es color de rosas: “Es lindo, es linda la experiencia, es hermoso todo, pero hay obstáculos, hay miedos, hay incertidumbre. En el viaje aprendimos que si pasa algo, lo que sea, lo tenemos que arreglar como sea, sin saber”. Como reflexión final hacia sus seguidores, dijo: “Sean libres y hagan lo que quieran porque tienen el mundo por delante”.