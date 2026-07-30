Fue niño genio a los dos años y profesor universitario a los siete: hoy es viral por enseñar a soltar amistades tóxicas

Con apenas 14 años, Suborno Isaac Bari ya acumula logros que la mayoría de las personas tardaría toda una vida en alcanzar. Nacido en 2012 en Nueva York, Estados Unidos, el joven es considerado por muchos como el “Einstein de nuestros tiempos” gracias a sus extraordinarias capacidades intelectuales, que comenzaron a manifestarse cuando todavía era un bebé.

Los primeros indicios de sus capacidades aparecieron cuando tenía apenas dos años. Su padre, Rashidul Bari, quien estudiaba matemáticas en ese momento y actualmente es profesor de Física, solía resolver ecuaciones en una pizarra mientras su hijo lo observaba atentamente.

A los dos años ya tenía conocimientos muy elevados para su edad (Foto: Instagram @prof_suborno_isaac_bari_)

Al mismo tiempo, su madre, Shaheda Bari, maestra de primaria, comenzó a enseñarle operaciones básicas. Sin embargo, pronto descubrieron que el pequeño razonaba conceptos muy superiores a los esperados para su edad. Según contó su padre, mientras aprendía a sumar, el niño respondía correctamente distintas operaciones; luego, lo sorprendió con una pregunta inesperada. “Si uno más uno es dos, ¿cuánto es n más n?”, consultó el niño.

La pregunta llamó tanto la atención que Rashidul decidió comentársela a uno de sus profesores universitarios. “Me dijo: ‘De ninguna manera un niño de dos años puede hacer esa abstracción. Deberías prestarle mucha atención’”, recordó. A partir de ese momento, la familia comprendió que estaban frente a un caso excepcional.

El desarrollo intelectual de Suborno avanzó a un ritmo poco habitual. A los dos años ya había memorizado la tabla periódica de los elementos, mientras que pocos años después comenzó a participar en actividades académicas destinadas a estudiantes universitarios.

A los siete años, en sus tiempos libres, brindaba clases en universidades (Foto: Instagram @prof_suborno_isaac_bari_)

Con apenas siete años, el joven ya impartía clases y conferencias en distintas universidades de la India, donde compartía sus conocimientos sobre matemáticas y ciencias con alumnos mucho mayores que él. Además de su talento para las ciencias exactas, su familia aseguró que también se destaca en otras disciplinas como la pintura y el piano.

La velocidad con la que avanzó en su formación académica también quedó reflejada en su paso por la escuela. Según explicó el joven, logró completar el 9° grado y luego avanzó directamente hasta el 12°, lo que le permitió convertirse en uno de los estudiantes más jóvenes en graduarse de la escuela secundaria.

Durante ese período obtuvo un promedio cercano a los 96 puntos en su primer año y de aproximadamente 98 puntos en el segundo, dentro de un sistema de evaluación sobre 100. Mientras cursaba el último año, también comenzó a tomar materias universitarias en instituciones de prestigio como la Universidad de Nueva York (NYU), la Universidad de Stony Brook, la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y Brooklyn College.

Niño genio de la India explica ejercicios matemáticos en Internet

“Fue un desafío completamente nuevo para mí. Hay mucha más tarea, clases más largas y mucho material nuevo concentrado en poco tiempo”, contó el joven sobre esa experiencia.

El consejo sobre la amistad que sorprendió a todos

Aunque su inteligencia matemática es ampliamente reconocida, una de sus intervenciones más virales ocurrió durante su participación en el podcast Hasan Minhaj Doesn’t Know, conducido por el humorista Hasan Minhaj. Durante la entrevista, el presentador le pidió un consejo sobre una amistad que mantenía desde hacía años, pero con una persona que nunca cumplía con sus compromisos.

La respuesta del adolescente sorprendió por la profundidad de su reflexión. “Las cirugías para extirpar un apéndice que está a punto de explotar duelen. Después vas a sentir mucho dolor, pero es mejor que dejar que la enfermedad empeore. A veces las cosas duelen, pero pueden doler mucho más si las dejás avanzar con el tiempo”, argumentó.

“Si duele más seguir así, extírpalo. Lo que necesitás de un verdadero amigo es que te acepte tal como sos, nada más”, concluyó y dejó al presentador sin palabras.