Hay personas que desde la infancia ya saben qué quieren ser de grandes. Este es el caso de Suborno Isaac Bari, un niño prodigio de 13 años que ya estudia en la Universidad de Nueva York (NYU) y tiene como guía su gran pasión por las matemáticas.

Suborno Isaac Bari, el niño prodigio que ama las matemáticas y estudia en la NYU

Suborno Isaac Bari comenzó a mostrar un interés excepcional por las matemáticas a los dos años, mientras observaba a su padre escribir ecuaciones en la pizarra cuando era estudiante de matemáticas.

“Recuerdo cuando mi papá se preparaba para sus exámenes finales. Yo lo miraba escribir ecuaciones en su pizarra y pensaba: ‘¿Qué estará escribiendo ahí arriba que pueda ser tan importante como para que parezca más interesado en eso que en darme juguetes?’. Eso hizo que me concentrara en los números aún más que en mis juguetes”, recordó durante una entrevista con el comediante y escritor estadounidense Hasan Minhaj.

Con ese impulso, comenzó a practicar con las tablas y, a los cuatro años, sus padres lo llevaron ante el director de su escuela para discutir su ingreso en programas para niños superdotados.

Cómo fue su camino acelerado en la escuela, antes de ingresar a la universidad

Bari inició sus estudios en el distrito escolar de Malverne en Nueva York. En ese tiempo, se saltó 5.º, 6.º, 7.º, 9.º y 11.º grado, y completó únicamente 4.º, 8.º, 10.º y 12.º mientras aprobaba los exámenes Regents del Estado de Nueva York para graduarse.

Para asegurar su desarrollo emocional, la escuela implementó un plan donde tomaba clases de nivel superior por la mañana y regresaba en autobús a su institución primaria por la tarde para participar en actividades extracurriculares con niños de su misma edad.

A los 11 años, obtuvo 1500 en el SAT y 34 en el ACT Instagram/@sobornobari

“Llegamos a un acuerdo en el que le permitiríamos cursar asignaturas de nivel de bachillerato, pero en nuestra escuela intermedia. Así, entraría en nuestra escuela como alumno de octavo grado y cursaría las asignaturas básicas”, dijo Rebecca Gottesman, directora de orientación escolar para los grados K-12 en el Distrito Escolar Unificado de Malverne, en diálogo con ABC News.

En medio de esta dinámica, el joven experimentó un período de desinterés académico. Durante el confinamiento por la pandemia, llegó a acumular 122 tareas pendientes porque prefería jugar videojuegos. Tenía ocho años en ese entonces.

“Es ilegal abandonar la escuela secundaria, es fácil, pero abandonar la escuela primaria es todo un proceso y yo no quería hacer eso… simplemente dejé de prestar atención”, señaló Bari en diálogo con la periodista Nayeema Raza.

El período de apatía terminó a sus 11 años, cuando obtuvo 1500 en el SAT y 34 en el ACT. En junio de 2024, a los 12 años, se convirtió en el graduado más joven en la historia de la Malverne High School.

Suborno Isaac Bari, sobre las amistades tóxicas

En sus entrevistas, Bari se ha mostrado crítico con el uso de la inteligencia artificial entre los estudiantes e incluso da consejos sobre temas cotidianos, como cortar una amistad tóxica.

“Soy muy afortunado en cuanto a amigos porque casi, voy a decir casi, nunca he tenido un amigo negativo”, dijo en una entrevista.

“Pero cortar las amistades es como una cirugía. Extirpas cosas como un apéndice que explota, y eso duele. Vas a tener un dolor de estómago y abdominal extremo en los días posteriores a la cirugía, pero por supuesto eso es mejor que tener las entrañas reventadas y morir”, dijo.

“A veces las cosas duelen, pero puede dolerte aún más si dejas que continúen en el tiempo”, afirmó.

Qué es de la vida del niño Suborno Isaac Bari

Bari es estudiante de segundo año en la Universidad de Nueva York (NYU). Cursa una doble titulación en Matemáticas y Física con una beca completa y prevé culminar sus estudios en la primavera de 2027.

Su sueño es obtener un doctorado y convertirse en profesor universitario para inspirar a otros a amar la ciencia por su belleza y no por un interés económico.

Esto ya lo practica con “Bari Science Lab”, su canal y plataforma en YouTube y Facebook donde enseña conceptos complejos de las matemáticas.

El niño Suborno cursa su segundo año en el NYU Instagram/@sobornobari

“Mucha gente lo hace solo porque sus padres se lo dijeron o porque los ingenieros son los que más ganan, no porque realmente les apasione lo que hacen. Así que espero cambiar eso y ayudar a otras personas a comprender las matemáticas y a apreciarlas en todo su esplendor”, dijo Suborno a ABC News.