Gabriel Rolón: “El deseo no atrae nada, el deseo te empuja a vos a ir a lo que deseás”
El escritor y psicoanalista cuestionó una idea muy instalada sobre el deseo y habló sobre la importancia de actuar; qué dijo
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En una nueva reflexión que rápidamente generó repercusión, el escritor y psicoanalista Gabriel Rolón compartió su mirada sobre el deseo y cuestionó una de las ideas más repetidas en discursos de motivación y crecimiento personal. Durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play), el autor propuso una mirada diferente sobre cómo funcionan los anhelos y los objetivos en la vida cotidiana. “El deseo no atrae nada, el deseo te empuja a vos a ir a lo que deseás”, expresó, dejando una frase que abrió el debate y despertó múltiples interpretaciones.
Durante la conversación, Rolón profundizó su idea y explicó que, para él, el deseo no funciona como una fuerza capaz de atraer situaciones o personas de manera automática, sino como un motor que impulsa a actuar. En ese sentido, puso ejemplos cotidianos relacionados a los vínculos y a los proyectos personales: “Andá y buscala y manifestale tu deseo e intentalo y después dependerá de esa persona si quiere o no quiere estar con vos”, expresó al hablar sobre las relaciones y la importancia de animarse a dar el paso.
Luego trasladó esa misma lógica al plano laboral y sostuvo que el deseo necesita ir acompañado de acciones concretas. “¿Te gusta mucho un trabajo? Dale, preparate, andá, llevá el currículum; después dependerá del otro”, señaló. Y completó su reflexión con una frase que resumió su postura: “Me gusta esta mirada de ir por lo que se desea y no quedarse esperando a que mágicamente llegue lo que uno desea. El deseo no atrae nada, el deseo te empuja a vos a ir a lo que deseás. Lo que es tuyo es tu deseo, lo que te corresponde es hacer el esfuerzo para ir en pos de lo que deseás”.
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