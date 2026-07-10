Un estudio determinó cuál es la mejor actividad para fortalecer la memoria

La memoria constituye una herramienta esencial que permite el aprendizaje, la toma de decisiones y la construcción de la identidad personal. Con el paso del tiempo, las funciones cognitivas enfrentan desafíos constantes en la rutina diaria. Por este motivo, el cuidado de la mente resulta tan vital como el ejercicio físico, dado que ambos garantizan la vitalidad. Mientras el deporte mejora la circulación y el estado de ánimo, existen actividades intelectuales que mantienen el cerebro en forma. Entre las opciones disponibles, el sudoku destaca como la práctica más recomendada por los expertos para fortalecer la memoria.

Leer, caminar, jugar al sodoku y a la sopa de letras, son algunas de las actividades que evitarán un riesgo mayor de sufrir un desgaste cognitivo (Fuente: Pexels)

El sudoku consiste en un juego de lógica con números que requiere completar una cuadrícula de 81 casilleros, dividida en nueve subcuadrículas, mediante el uso de los dígitos del uno al nueve sin repetir ninguno en filas, columnas o sectores internos. La relevancia de este desafío quedó plasmada en el estudio titulado Role of prefrontal cortex during Sudoku task: fNIRS study, publicado por Patil Ashlesh en 2020. Esta investigación demuestra que completar estos ejercicios activa zonas cerebrales críticas para resolver problemas y tomar decisiones.

Ni crucigrama ni sopa de letras: el sudoku es ideal para fortalecer la memoria

Según los datos del mencionado estudio, la tarea activa la corteza prefrontal, una región del cerebro fundamental para la memoria de trabajo, la planificación y la capacidad de elección. Resolver estos desafíos entrena la mente para abordar con mayor agilidad los retos diarios. Este ejercicio resulta sencillo, no requiere tecnología compleja ni consume demasiado tiempo, pero su práctica frecuente genera un impacto positivo en la salud mental. Al ser la corteza prefrontal una de las áreas afectadas de manera temprana por trastornos como el Alzheimer, los investigadores sostienen que el sudoku funciona como una herramienta preventiva útil. Aunque no constituye una pastilla mágica contra enfermedades graves, mantener la mente activa mediante ejercicios de lógica, memoria y concentración ayuda a amortiguar los efectos del deterioro cognitivo natural.

Esta actividad ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y ayuda a controlar el estrés

Además del beneficio cognitivo, el sudoku actúa como un aliado contra el estrés. Al enfocarse en el llenado de la cuadrícula, los usuarios logran una desconexión eficaz de las preocupaciones cotidianas. Ese estado de concentración absoluta funciona como un descanso mental necesario frente a la ansiedad, la rutina y la monotonía. Por otra parte, completar el juego genera bienestar físico y psíquico. Cuando una persona termina el desafío, el cerebro libera dopamina, una sustancia química que produce una sensación de recompensa inmediata y mejora el estado de ánimo general.

No obstante, la memoria y la salud mental dependen de un conjunto de hábitos saludables en lugar de una única solución. Si bien no existe una fórmula garantizada, lo fundamental consiste en incorporar prácticas que mantengan el cerebro activo, que impongan un desafío constante y que, al mismo tiempo, resulten placenteras. La combinación de estos factores favorece un envejecimiento cognitivo saludable y mejora la calidad de vida de las personas. La clave reside en la regularidad y el compromiso personal con la gimnasia mental diaria para lograr resultados visibles en el funcionamiento del sistema cognitivo a largo plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA