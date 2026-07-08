Los niños que trepan árboles desarrollan capacidades específicas que otros no, según la psicología

El juego es uno de los mejores estímulos para un niño en la etapa de crecimiento. Es la mejor forma que existe para que el conocimiento sea adaptado a su realidad, mientras la cuota de diversión fortalece el bienestar anímico. En ese marco, diferentes observaciones psicológicas concluyeron que aquellos que lo hacen en la naturaleza tendrán a futuro capacidades específicas que otros no.

Crecer en un entorno natural y estar en contacto con las plantas y los animales influye directamente en ciertos riesgos que pueden asumir. Estos se toman como experiencias que definen rasgos camino a la adultez.

Trepar árboles, jugar con barro, experimentar riesgos desarrolla en el niño un sentido de fortaleza y resiliencia Matheus Ferreira - (Fuente: Pexels)

Cathy Jordan, neuropsicóloga pediátrica, dijo en diálogo con Children & Nature Network que todos los niños se benefician del juego arriesgado, aunque puede variar entre la edad y las capacidades que tenga.

“Cuando los niños se enfrentan a un riesgo, tienen la oportunidad de observar la situación, evaluar el riesgo en función de sus capacidades, ejercer su juicio, regular su comportamiento, controlar sus impulsos y poner a prueba su temple. Esto sienta las bases para el desarrollo de la autonomía, la autoestima y la resiliencia, factores que pueden contribuir a la salud mental y el bienestar a lo largo de la vida”, añadió la experta.

De acuerdo a una publicación de la revista de Psicología Clínica Infantil y Familiar de 2021, el juego aventurero, definido como aquel liderado por el niño, donde este experimenta sensaciones subjetivas de emoción, adrenalina y miedo, es una herramienta fundamental para el aprendizaje emocional y el crecimiento psicológico.

Los beneficios de jugar en la naturaleza

El juego en la naturaleza, desde trepar árboles y embarrarse, permite una evolución en la forma que imaginan y estimula la creatividad. Además, adquieren conceptos que son críticos para evitar el desarrollo de la ansiedad, como:

Incertidumbre : al enfrentarse a situaciones de juego con resultados desconocidos, los niños aprenden a tolerar y navegar la falta de información.

: al enfrentarse a situaciones de juego con resultados desconocidos, los niños aprenden a tolerar y navegar la falta de información. Activación fisiológica : los niños aprenden a experimentar y comprender las sensaciones físicas de la excitación y el miedo (como el corazón acelerado) sin interpretarlas de manera catastrófica como una amenaza.

: los niños aprenden a experimentar y comprender las sensaciones físicas de la excitación y el miedo (como el corazón acelerado) sin interpretarlas de manera catastrófica como una amenaza. Manejo del miedo : al exponerse deliberadamente a niveles moderados de miedo, aprenden a modular sus emociones y a recuperar el control cuando se sienten “fuera de control”.

: al exponerse deliberadamente a niveles moderados de miedo, aprenden a modular sus emociones y a recuperar el control cuando se sienten “fuera de control”. Habilidades de afrontamiento: facilita la creación de un “templete de afrontamiento”, que es una estructura cognitiva para regular la emoción, el comportamiento y la fisiología ante eventos estresantes.

Asimismo, se halló que hay beneficios en el crecimiento y la salud mental, desde la reducción del riesgo de ansiedad hasta el desarrollo de resiliencia que funciona como una influencia protectora que dota al niño de habilidades para navegar futuras situaciones provocadoras de miedo. Genera una competencia social y física asociada al juego de riesgo y un aumento en la actividad física, así como una mejor competencia social.

Según las observaciones psicológicas sobre el desarrollo cognitivo de los niños en la natrualeza, esto les permite adoptar nuevos riesgos (Fuente: Pexels)

En tanto, los expertos señalaron que el juego en la naturaleza tiene un efecto “antifóbico”, ya que actúa como una terapia de exposición natural donde los niños se desensibilizan ante estímulos temidos, como las alturas o la separación, reduciendo fobias normales del desarrollo.

Por último, uno de los valores más importantes de crecer en un contacto directo con plantas y animales es la asimilación con la naturaleza y el conocimiento de cuán significativa es para la vida humana. Así, los niños comprenden que hay que protegerla.